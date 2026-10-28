随着远洋油轮运费下降、运输成本降低，中国炼油商开始采购来自西非和巴西的原油，以拓宽供应来源，应对市场采购俄罗斯原油的竞争加剧。

彭博社引述参与相关交易的交易员报道，中国炼油商采购的西非和巴西原油，计划于12月运抵中国，价格较洲际交易所（ICE）布伦特原油基准价每桶高出15至20美元（19.2新元至25.6新元）。

交易员补充说，至少有一家中国独立炼油厂已采购一船巴西原油。

过去两个月，俄罗斯远东地区的ESPO原油价格大幅上涨。美伊战争引发的供应中断，推高了印度买家和中国大型石油企业对该油种的需求。

据交易员透露，9月下旬，ESPO原油的报价一度较ICE布伦特原油基准价每桶高出30美元，之后溢价回落至每桶20美元。相比之下，8月下旬的溢价仅为每桶5美元。

尽管霍尔木兹海峡的航运风险上升，但随着波斯湾原油出口量增加，远洋油轮运费有所下降。此前，亚洲炼油商将采购转向大西洋产区的原油，推高了运输成本；如今，随着供应增加，炼油商又开始转向中东原油。

据悉，中国炼油商近期采购的原油品种包括来自赤道几内亚的Ceiba原油、来自安哥拉的Saturno原油，以及来自巴西的Mero原油。

交易员还表示，伊拉克巴士拉原油的报价也较ICE布伦特原油基准价每桶高出15美元，为买家提供了另一种颇具吸引力的选择。

报道称，西非和巴西原油可能在一定程度上缓解中国独立炼油厂的原料供应压力。这些炼油厂的利润空间极为有限，过去通常依赖俄罗斯原油和折价供应的伊朗原油。美国海军封锁伊朗港口、切断廉价原油供应后，这些独立炼油厂正寻求替代货源。