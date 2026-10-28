德国总理默茨认为应减少对中国等大国在供应链、技术和原材料等方面的不健康单向依赖，中国外交部回应时则呼吁德国、欧盟保持客观理性，与中国相向而行。

默茨星期二（10月27日）在新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院主办的第49届新加坡讲座上致辞时称，支持欧盟与亚细安以及《跨太平洋伙伴全面进展协定》成员达成大型区域自由贸易协定，共同应对大国博弈加剧带来的经贸不确定性。

提及对华政策，他主张通过去风险和多元化，找出并减少供应链、技术和原材料方面不健康的单向依赖；不过，他也重申去风险与多元化不等于脱钩。

中国外交部发言人郭嘉昆星期三（28日）在例行记者会上回应默茨相关发言时强调，中国一贯主张开放合作，致力于同各方一道维护全球产业链、供应链稳定安全，为世界经济提供更多动能与确定性。

郭嘉昆指出，中德、中欧经济互补、产业互嵌，务实合作的底色是互利共赢，希望德方、欧方保持客观理性，同中方相向而行，成为彼此可信赖、可预测的合作伙伴，通过对话磋商化解矛盾分歧，共同维护全球产业链、供应链稳定畅通，为企业合作提供更多确定性。

另一方面，德国总统施泰因迈尔星期二（27日）抵达安徽省会合肥，开启对中国为期五天的国事访问。他在访问安徽期间，将参观李鸿章故居和骆岗公园，并访问德国品牌大众汽车合肥基地。