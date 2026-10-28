德国大众汽车计划将其在中国研发的技术推向南美、南非等海外市场，希望借助中国这一重要创新枢纽，提升自身的全球竞争力。

汽车资讯平台“天天汽车”报道，大众汽车（中国）星期三（10月28日）发布在中国本土自主研发的一体化技术矩阵“VEGA”，汇聚整车平台、电子电气架构和高级驾驶辅助系统（ADAS）三个核心技术。

集团介绍，依托强大的本土研发实力，集团将持续扩大面向全球南方市场的产品和技术出口，为集团面向全球南方市场的新一代车型奠定技术基础。

南美将在2030年前成为首个在本土产品组合中引入中国研发技术的区域。与此同时，大众汽车（中国）宣布迈入“深耕中国，共赢全球”（In China, Beyond China）的战略发展新阶段。

路透社报道，这一举措标志着大众汽车“在中国，为中国”（In China, for China）本土化战略的转变。

眼下，大众正努力提振在华销量，并推动与小鹏汽车、地平线机器人等中国伙伴的技术合作取得实际成效。不过，路透社此前报道，大众与小鹏汽车联合开发的首款车型上市初期表现不佳。

这家德国车企正经历创立89年来规模最大的一轮重组，计划将中国业务从过去的利润引擎转型为成本效益更高的研发和出口基地。大众汽车还宣布，未来几年将把更多中国制造的大众品牌和捷达品牌汽车出口至南美和非洲。

这一最新动向正值大众汽车在中国市场份额不断萎缩。比亚迪、吉利等本土车企在电动汽车、软件技术和价格竞争方面已超过外国竞争对手。