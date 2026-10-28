针对球员姆巴佩的涉华争议言论，皇家马德里俱乐部发布致歉声明，称俱乐部与姆巴佩一同公开道歉，希望继续加强与中国及其人民之间的友谊和感情。

皇马星期三（10月28日）在X上发布声明，称谨就本俱乐部球员姆巴佩近期的言论可能给中国人民带来的不适，表示歉意。

声明说，“本俱乐部始终高度尊重中国及其历史、文化和人民，也十分珍视数以百万计热爱和支持皇家马德里的中国球迷。”

皇马表示，俱乐部与姆巴佩一同公开道歉，重申对尊重、共存和文化理解价值观的承诺，并希望能继续加强与中国及其人民之间的友谊和感情。

姆巴佩近日在接受法国媒体访问时发表涉华言论，在中国引发强烈反弹，多家企业宣布终止与他的合作。中国央视停止转播西甲联赛，下架姆巴佩代言的广告。

姆巴佩本人和西甲联盟、西甲联盟主席均已道歉，舆论认为皇马作为俱乐部也难辞其咎，应该公开道歉。中国中央广电总台体育青少中心发言人星期三表示， 姆巴佩本人是皇马球员，皇马俱乐部难辞其咎，并指“在皇马的道歉没有到位之前，一切免谈”。

针对姆巴佩本人的致歉，中国外交部发言人郭嘉昆星期三表示，“我们重视当事人作出的道歉。”