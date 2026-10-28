中国官方公布，原中共政治局委员、中国国务院副总理刘延东星期三（10月28日）病逝，享年81岁。

中国官方星期三晚6时通过多家官方媒体公布，中国共产党第十七届、十八届中央政治局委员，中国人民政治协商会议第十届全国委员会副主席，原国务委员，国务院原副总理刘延东，因病于星期三下午2时53分在北京逝世，享年81岁。

官方称刘延东是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，我党（中共）统一战线工作和我国教育科技、医疗卫生、妇女儿童工作的杰出领导人”。

香港《明报》星期三早前时候已引述“可靠消息”和香港建制派人士，报道刘延东在北京病逝。报道称，刘延东近年已经传出身体欠佳，先后缺席8月中共前总书记江泽民百年诞辰大会，以及9月30日的中国国庆招待会。

刘延东生于1945年11月，是江苏南通人。“红二代”的她出身高干家庭，毕业于清华大学工程化学系，1980年代长期在共青团工作，曾任共青团中央书记处书记、常务书记，中国全国青联副主席、主席。 1991起，她在中共中央统战部工作，先后担任副秘书长、副部长、常务副部长、部长。

刘延东在2003年担任中国全国政协副主席、中央统战部部长。她在2008年担任国务委员， 2013年担任国务院副总理，2018年退休。