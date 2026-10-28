中共五中全会将于星期四（10月29日）闭幕，外界关注此次会议是否牵动中央军委人事增补。资深中国研究学者林和立认为，经历近年大幅整肃后，解放军指挥班子短期内难以迅速重建，因此不太可能在2027年对台发动全面军事行动；但中国大陆可能加大灰色地带施压，持续消耗台湾应对能力并影响民心。

中共二十届五中全会预定星期四闭幕。新华社此前报道，全会将审议持续推进全面从严治党的决定稿。由于中共明年召开二十一大，届时将进行新一届中央委员会、政治局及中央军委的人事调整，外界普遍预计这次五中全会将为二十一大做出铺垫。

林和立长期研究中国政治、外交和军事，曾任香港《南华早报》中国版副总编辑，1986年至1989年常驻北京，也曾在《亚洲周刊》和美国有线电视新闻网亚太部门任职，目前担任美国华府智库詹姆士敦基金会资深研究员。

他星期三（10月28日）受邀在台湾中央研究院社会学研究所演讲时说，解放军上将人数已从30多名减至四、五名；2022年产生的七人中央军委如今公开成员仅剩习近平和张升民。

亚洲协会研究人员估算，2022年当选中央委员的44名军方人士中，42人已遭清洗或失联。因此，林和立认为，习近平要在二十一大前补足军委及高层指挥人员并不容易。

林和立说：“我不认为解放军会在2027年对台动武。”大规模攻台须有完整指挥、后勤和预备役动员，也需要全社会配合；军方人事震荡之际，这些在短期内都难以完成。

不过，他预期灰色地带行动将持续甚至加剧。林和立说：“这个所谓的灰色地带行动会继续，而且会加剧。”

此前一周，台湾国防部通报，10月20日至21日侦获29架次大陆军机、六艘军舰及九艘公务船活动，其中23架次军机越过海峡中线。路透社也报道，大陆海上民兵渔船与海警、科考船已加大在台湾东部海域的协同行动，增加台湾应对负担。

去年在华府全球台湾研究中心年会上，林和立曾提出大陆出动四五艘潜艇即可封锁台湾，并判断台湾民众可能不会抵抗。台湾驻美代表俞大㵢当场反驳，并以花莲灾后民众自发救灾为例，强调台湾人有捍卫家园的决心。

林和立星期三在演讲中回答《联合早报》有关解放军最新对台行动趋势的提问时说，可以区分全面攻台与灰色地带施压。他认为，后者更可能升高；台湾民心如何变化，也将影响北京评估施压效果。

台湾九合一地方选举定于11月28日举行。林和立认为，不论结果如何，大陆媒体都会作有利北京的解读；但大陆加大对民进党籍台北市长候选人沈伯洋的攻讦，未必有利于国民党籍现任市长蒋万安，“这恐怕会帮倒忙吧”。

沈伯洋2024年被中国大陆国务院台湾事务办公室列入“台独顽固分子”清单；重庆公安局去年以涉嫌分裂国家为由对他立案侦查。

林和立认为，北京尚未化解国家安全管控与维持香港国际金融中心地位之间的矛盾；此时若声称可跨境惩罚反对统一者，“这非常危险。”

他形容，台湾民众对北京的态度“目前处于一种胶着的状态”，大陆对台统战策略能否奏效仍难判断。