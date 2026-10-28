台湾知名主持人蔡康永日前发文澄清，称自己“没有支持过台独”。中国大陆国台办对此回应称，在涉及国家主权、安全和发展利益的大是大非问题上，“不存在任何模糊空间”，并呼吁台湾演艺界人士以“做堂堂正正的中国人”为荣。

受访学者认为，中国大陆要求台湾艺人表明政治立场并非新鲜事，但随着大陆政治环境趋紧，依赖大陆市场的台湾艺人未来维持政治模糊立场的空间恐进一步缩小。

10月初，蔡康永被发现出席民进党籍台北市长候选人沈伯洋的竞选总部成立大会，随即引起两岸关注。部分中国大陆网民呼吁抵制蔡康永，曾与他合作的多家大陆企业也陆续发表声明，与他切割。

蔡康永星期一（10月26日）依约出席寻求连任的国民党籍台北市长蒋万安的竞选总部成立大会。他于前一天在社交媒体发文，强调自己“一直希望两岸友好来往，我没有支持过台独”。

中国大陆国台办发言人陈斌华星期三（10月28日）在例行记者会上说，北京尊重和保障台湾民众正当的言论与表达自由，“但在事关国家主权、安全、发展利益的大是大非问题上，不存在任何模糊空间”。

他呼吁台湾演艺界人士以做“堂堂正正的中国人”为荣，多做有利于促进两岸交流合作的事。

台湾两岸政策协会研究员吴瑟致接受《联合早报》采访时指出，国台办强调“中国人”的身份认同并非新鲜事，但此次更明确地将政治要求指向台湾演艺界人士。

吴瑟致说，大陆长期利用台湾特定群体对大陆市场的依赖施压。随着北京日益重视政治与政权安全、加强社会控制，台湾艺人未来“保持模糊的空间，或者是不表态的空间，我想会越来越萎缩”。

不过，他认为，施压也可能适得其反。“中国（大陆）的政治压力越大，对艺人的压力也会增加，但是反作用力也会同时出现。”部分台湾艺人可能因此重新评估大陆市场的发展前景，甚至选择不再赴陆发展。

吴瑟致认为，蔡康永发文澄清未必是向大陆市场屈服，也可能是回应大陆支持者的失落情绪。他指出，蔡康永并未为出席沈伯洋竞选活动道歉，凸显两岸政治体制的差异。

铭传大学专任副教授兼广播电视学系主任杜圣聪指出，过去两岸关系相对缓和时，台湾艺人尚可通过低调避谈政治，在大陆市场发展，但随着两岸形势变化，这种模糊的缓冲空间已不断缩小。

他说，大陆将主权认同视为不可妥协的政治立场，台湾艺人若选择赴陆发展，就须考虑是否接受当地的政治要求。“你要去赚中国大陆的钱的时候……中国大陆背后的那一套意识形态，你愿不愿意同步地买单？”不过，他认为，相较过去类似事件，国台办此次回应仍算克制。

陈斌华当天也就另外两起涉及两岸演艺界的事件作出回应。他批评，陆委会否决中国大陆男星张凌赫赴台申请的理由“不得人心、必遭反对”。至于台湾相声演员黄逸豪疑遭蓄意驾车撞伤事件，他则驳斥所谓“跨境镇压”的说法，并指民进党惯于在选举期间捏造事由、抹黑大陆，煽动“反中抗中”以谋取政治利益，称“把戏年年演，观众早看烦”。

陆委会以张凌赫曾多次发文贬损台湾地位、出席海峡论坛发表演讲以及赴台目的不明为由，否决其申请。黄逸豪9月遭撞伤，新北检方调查指出，一名中国大陆人士涉嫌以新台币45万元（1万7800新元）为报酬，跨境策划假车祸，企图阻止曾在演出中讽刺中国大陆领导人的黄逸豪登台演出。