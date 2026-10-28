连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的新鸭绿江大桥开通一周后，韩国统一部通过卫星图像分析称，仅一周时间，朝鲜海关区域便出现数百辆货车。

据韩联社报道，韩国统一部星期三（10月28日）向国会外交统一委员会所属议员金大植提交的资料显示，上周四（10月22日）的上午，新鸭绿江大桥朝方海关区域发现约45辆货车，下午发现约280辆。大桥上捕捉到六辆集装箱货车从中国驶往朝鲜，但未发现从朝鲜驶往中国的车辆。

韩国统一部称，通过卫星图像分析确认了新鸭绿江大桥开通给朝中物流条件带来的影响，以及车辆和集装箱的移动情况，但仅凭卫星图像难以确认各批货物的品类、数量、交易记录等具体内容。

新鸭绿江大桥全长3026米，为双向四车道公路桥梁，由中国斥资约22亿元人民币（约4.2亿新元）兴建。2014年主桥竣工后，却因朝方连接道路及口岸设施建设滞后，始终未能通车，直至12年后，今年10月15日才举行开通仪式。

此前，朝鲜核导试验及中国参与联合国对朝制裁，使双边关系一度恶化。2018年至2019年，朝方虽恢复相关工程，却因冠病疫情导致边境封锁再次中断。即使2023年边境重新开放，大桥仍未启用。

尤其自2024年朝鲜加强与俄罗斯的军事及经济合作后，中朝高层往来一度趋冷。不过，随着朝鲜领导人金正恩去年9月赴北京出席中国抗战胜利80周年阅兵式，两国关系逐步回暖。

今年3月，中朝国际客运列车时隔六年恢复运行；4月，中国外长王毅访问平壤；6月，中国国家主席习近平访朝，进一步推动双边关系改善。

双边经贸往来也明显回升。今年上半年，中朝贸易额约15亿1000万美元（约19亿4000万新元），同比增长19.6%；去年全年贸易额达27亿3600万美元，恢复至2019年疫情前水平的98.1%。