被中国大陆称为“巴铁”（巴基斯坦铁杆朋友）的巴基斯坦以“一个中国”政策为由，成为全球首个对台湾航空公司关闭领空的国家。台湾外交部随后称，对空域政治化及武器化的言论予以最严厉的驳斥与谴责。

据彭博社报道，巴基斯坦为支持“一个中国”政策，拒绝台湾的航空公司进出巴基斯坦领空，是全球首个采取此类措施的国家。

巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Asif）星期三（10月28日）告诉彭博社：“航空领域遵循一个中国政策 —— 只向中国大陆开放。我们仅准许中国航空公司飞越巴基斯坦领空。”

据报道，台湾航空公司已从刚刚过去的周末开始调整航线。航班追踪网站FlightRadar24的数据显示，中华航空和长荣航空自星期天（10月25日）上午开始便没有再飞越巴基斯坦领空，这两家公司此后至少有10余个往返亚洲与欧洲的航班都飞越俄罗斯。

中华航空和长荣航空不予置评。台湾民航局未就航线改道发表评论，但称从未禁止航空公司飞越俄罗斯。

据《联合报》报道，台湾外交部随后回应称，对于巴基斯坦“持续扈从中国漠视国际现实、严重贬抑我国主权的扭曲论述，并将空域政治化及武器化的言论”，予以最严厉的驳斥与谴责。

台湾外交部说：“中华民国台湾是主权独立的国家，与中华人民共和国从不隶属，这是无法否认的客观事实与台海现状，任何意图透过言论或共同声明抹黑台湾主权地位的论述，皆无法改变此一不争事实。”

台外交部称，将持续与主管机关交通部保持密切联系，并尊重台湾民航业者基于飞航安全、飞行时间及成本等考量，进行最佳效益路线的规划。