非洲国家莫桑比克在宣布中国已同意调整部分债务还款安排后，称将通过谈判争取更多债务减免，以缓解财政压力。

据路透社报道，莫桑比克财政部星期三（10月28日）发布声明说：“莫桑比克正优先通过协商寻求解决方案，以改善偿债安排、减轻政府财政压力，同时尽可能避免全面债务重组。”

声明说，莫桑比克计划与双边债权国磋商，探讨将债务转为投资的机制。此外，该国还需要额外获得5.28亿美元（6.77亿新元）的外部融资，以配合希望争取到的一项国际货币基金组织（IMF）援助计划。

莫桑比克星期一（26日）宣布，中国已同意让其调整“还款时间表”，但未披露协议涉及的债务规模。

官方数据显示，截至6月底，莫桑比克对中国的债务约为12.8亿美元，占外债总额近15%。中国是莫桑比克最大的双边债权国。

资源丰富的莫桑比克长期承受沉重的债务负担。世界银行和IMF的一项分析认定，该国债务已不可持续。

莫桑比克的债务困境可追溯至2016年爆发的隐性债务丑闻。这起丑闻重创投资者信心，限制了该国的融资渠道。多个原本有望带动出口和收入增长、改善政府财政状况的大型天然气项目延误，进一步加剧了困境。

Tradeweb数据显示，莫桑比克国际债券的买入报价上涨0.3美分，至每美元面值91.614美分。