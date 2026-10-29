美国星期三（10月28日）以涉疆强迫劳动为由，禁止进口三家中国知名基因科技企业的产品。

路透社报道，美国国土安全部宣布，将深圳华大基因、深圳华大智造以及深圳华大基因科技（华大集团）列入《防止强迫维吾尔人劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，简称UFLPA）实体清单。

UFLPA由美国前总统拜登在2021年签署成法，华盛顿称此法旨在阻止涉及维吾尔人及中国其他少数族裔的强迫劳动商品进入美国市场，并追责参与这些行为的实体。北京则否认相关指控。

随着上述三家企业被列入清单，清单所列实体总数增至190家。受影响的商品涵盖棉花、罐装番茄、电子产品及设备等。

美国国土安全部指，华大集团和华大基因在新疆开展基因检测，并与当地政府合作，协助招募、运送、转移或接收被迫劳动的人员。华大智造则向当地政府提供基因检测的设备及相关支持。

美国政府认为，华大集团检测的基因样本不仅来自新疆居民，也来自当地的植物和动物。

国土安全部还说，这些企业协助运营一套大规模监控系统，利用基因数据及其他信息支持更广泛的压制行动，包括劳工计划和拘禁措施。美国方面称，这些行动往往打着提供医疗服务的旗号。

华大集团发布声明，否认公司参与任何形式的强迫劳动，并称美国业务仅占集团业务的一小部分，被列入清单预计不会对集团运营造成重大影响。

中国驻美国大使馆发言人刘畅在声明中敦促美方立即停止对新疆的攻击抹黑，停止操弄所谓“强迫劳动”问题，停止肆意打压中国企业。

刘畅说，中国一贯反对强迫劳动。目前，新疆社会稳定、经济繁荣，各族人民安居乐业。