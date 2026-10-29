曾通过“天才少年”计划入职中国科技巨头华为、从事前沿技术工研究的杨玉雯，已转赴知名高校南京大学担任博士生导师。

南京大学智慧网络与通信研究院官网更新信息显示，杨玉雯已担任助理教授、特聘研究员、博士生导师。

据研究院微信公众号介绍，杨玉雯于2018年获西安电子科技大学学士学位，2023年获清华大学工学博士学位。同年，她通过“天才少年”计划加入华为无线网络研究部，从事无线网络相关前沿技术研究。

据介绍，她累计发表高水平学术论文13篇，于今年加入南京大学智慧网络与通信研究院，重点关注面向智能终端的网络优化、多智能体通信与感知优化等研究方向，致力于探索人工智能与未来通信网络深度融合的新理论、新方法与新技术。

南京大学近年来从科企引进具有产业研发经验的青年科研人才。南京大学智能科学与技术学院2025年5月发布的文章显示，该学院成立近三年来，已从华为、腾讯、阿里巴巴、苹果及字节跳动等企业全职引进八名科研人才，其中包括曾入选华为“天才少年”计划的徐科，以及入选阿里巴巴“阿里星”计划的刘佳恒和傅朝友。