美国科技媒体报道，中国人工智能（AI）开发商深度求索（DeepSeek）和月之暗面在训练最新模型时，大量依赖美国AI巨头OpenAI旗下GPT-6 Astra模型的输出内容。

据路透社报道，美国科技媒体《The Information》星期三（10月28日）引述知情人士说，月之暗面上周发布的Kimi K3.1 Pro模型，以及DeepSeek在10月17日推出的升级版V4.1-Flash 1017模型，均利用GPT-6 Astra的输出进行蒸馏训练。

“蒸馏”是指利用一个模型的输出训练另一个模型。随着中美科技竞争加剧，这种做法已成为领先AI企业之间的争议焦点。Anthropic、OpenAI和谷歌等企业认为，蒸馏让竞争对手能够以更快速度、更低成本复制先进模型的能力。

OpenAI在9月30日的一篇博文中说，公司已将一场始于7月的蒸馏行动中的部分核心活动，追溯至与月之暗面有关联的人士。

目前，OpenAI、DeepSeek和月之暗面均未立即回应路透社的置评请求。

Anthropic本月早些时候也说，公司已采取新措施，防止竞争对手复制旗下Claude AI模型的能力，使通过“蒸馏攻击”获取的数据量减少约90%至99%。