日本热播谍战剧《Vivant》遭中国官媒点名批评后，与其有联名合作的日本角色品牌三丽鸥（Sanrio）宣布切割，称相关内容包含与集团企业理念不符的表达，决定终止联名及后续宣传。

综合南方网、台湾ETtoday新闻云等报道，三丽鸥上海分公司星期三（10月28日）深夜11时许发表声明，就与《Vivant》（《别班》）的联名商品给大家带来的担忧致歉。

声明说，本次联名相关内容包含与三丽鸥集团企业理念不符的表达，因此决定停止本次联名及所有后续项目及宣传活动。集团强调，自创立以来一直传递“关怀”“联结”“人人和睦相处”等理念，并承诺在日后开展联名合作项目时，将进一步加强审核机制。

《Vivant》第二季由日本知名演员堺雅人、阿部宽及役所广司等主演，围绕日本自卫队秘密情报组织“别班”展开谍战故事。中国央视新闻上周指责剧集将侵华日军曾使用的酷刑嫁接到现代中国人身上，刻意制造对立、煽动敌意，是对观众进行“认知投毒”。

据悉，《Vivant》与三丽鸥的联名合作于今年7月配合电视剧上映展开，将吉蒂猫（Hello Kitty）等人气角色换上剧中角色的服饰，推出限定玩偶。

不过，随着联名活动遭抵制，日本TBS电视台官方购物网站的相关商品信息、《Vivant》的联名贴文已全数下架。