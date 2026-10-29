美国总统特朗普在接受访问时，再次提及台湾偷走了美国的晶片生意。台湾外交部长林佳龙回应称，仔细读特朗普的话，是有点挫折、羡慕台湾之意。

特朗普星期天（10月25日）接受福克斯新闻节目《Sunday Morning Futures》采访时，谈到关税政策、制造业回流美国，随后将话题转向台湾、中国大陆及半导体产业。

特朗普说台湾“偷走了我们的晶片生意，全部，百分之百。因为他们以低得离谱的价格生产晶片，然后把晶片推向市场。”

特朗普在访问中还说，“如果我们过去有聪明的总统，台湾与中国之间的问题就不会存在，也不会有人在意。”

据台湾《联合报》，台湾外交部长林佳龙星期三（10月28日）赴立法院外交及国防委员会备询时表示，“如果你仔细读，他是有点挫折或有点羡慕台湾，觉得美国本来这个产业发展起来，为什么结果是台湾发展的。”

对此，国民党立委洪孟楷批评，台湾的外交部长还要帮美国总统擦脂抹粉。

洪孟楷质疑，台外交部称台美关系希望能够变成共生关系，那先决条件就是应该要彼此尊重、包容，“美国总统一而再地表示台湾偷走晶片，这算是有彼此尊重吗？”

这是特朗普本月第二次提出台湾是晶片“小偷”的说法。10月13日，特朗普在阿拉斯加州的一场政治集会上也说，台湾多年前偷走美国的晶片生意，因为当时美国总统不愿对晶片征收关税，导致企业转移到台湾生产。他宣称，如今企业正陆续返回美国。