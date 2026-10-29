台湾国安会秘书长吴钊燮说，中国大陆逾50艘军舰及公务船在日本南部至台湾及菲律宾外海的大片海域活动，对台湾、日本和菲律宾构成的威胁“显而易见”。

吴钊燮星期三（10月28日）在社交平台X发文，并附上一张标示53艘大陆舰船位置的地图，其中34艘为海军军舰，包括辽宁号航空母舰。

地图显示，辽宁舰及其战斗群位于菲律宾以东海域，其他编队分布在台湾东部和东南部外海，另有三支编队位于日本南部近海。

吴钊燮说：“我们正密切警戒它们的活动。它们同时对台湾、日本和菲律宾构成的威胁显而易见。”

据日本共同社报道，日本防卫省星期三说，前一天监测到三艘中国大陆军舰和一艘海警船穿越九州岛附近狭窄的大隅海峡，驶入太平洋。这是防卫省首次公布中国大陆海警船和海军舰艇一同通过海峡等的消息。

另据路透社报道，台湾国防部长顾立雄星期四（29日）在立法院受访时说：“我们不乐见任何试图展示威慑力、可能破坏印太地区和平稳定的举动。”

顾立雄说，国防部除了与伙伴交换情报，也在“适当掌握”大陆军舰的活动情况。

中国大陆国防部本月披露，辽宁舰正在进行例行训练，不针对任何特定国家。

近几个月，中国与日本及菲律宾的关系持续紧张。北京对日本支持台湾感到不满，与马尼拉在南中国海的对峙也日趋激烈。