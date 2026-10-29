中国设计师品牌“山下有松”发表严正声明，称因网络平台持续出现“山下有松是日本品牌”等不实说法，特就品牌背景及相关情况特做声明。

山下有松（Songmont）星期三（10月28日）晚发表严正声明，称网上持续有人传播它是日本品牌的不实信息，并伴随恶意嘲讽和误导性二次创作。公司已经存证，准备依法追责。

品牌解释了名字的由来：两位创始人都是山西人，“山下有松”源自创始人付崧名字中的“崧”字，英文名Songmont由 Song（松）与 Mont（山）组合而成，寄托着“天远山高，山下有松”的东方意境。

声明称，对于有组织地编造、传播“日本品牌”等不实信息，恶意嘲讽与反复围攻的行为，公司不会沉默、也不会退让，将坚决依法追究相关责任。

《北京商报》报道，上海警方此前通报一起针对箱包品牌散布虚假负面言论的案件，媒体核实涉及的品牌是山下有松。

中日关系紧张，无论中外品牌对于卷入政治和舆论风波日渐敏感。

山下有松发表声明的同一天，日本品牌三丽鸥也宣布与日本谍战剧《Vivant》（《别班》）切割。《VIVANT》第二季被批评存在抹黑中国的内容，三丽鸥宣布停止相关联名及后续宣传，并承诺加强审核。