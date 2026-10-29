第31届联合国气候变化大会将于下月举行，一项研究发现，中国今年出口的清洁能源技术，预计可帮助其他国家减少相当于巴西全年使用化石燃料所产生的碳排放量。

综合路透社、彭博社等报道，总部位于芬兰的能源与清洁空气研究中心（CREA）星期四（10月29日）发布报告指出，中国出口的太阳能板、风力涡轮机、电动汽车和电池，每年可帮助其他国家减少约4.5亿吨二氧化碳排放，相当于中国以外地区排放量的2%。

报道称，中国是全球二氧化碳排放总量最大的国家，但美国的人均排放量最高，历史累计温室气体排放量也居全球首位。巴西则是全球十大排放国之一。

中国在电动汽车、锂电池等清洁能源供应链中占据主导地位。随着中东战事促使依赖进口石油和天然气的国家加快摆脱化石燃料，寻求替代能源，中国在绿色能源领域的主导地位，使其在这一转变中处于有利位置。

分析发现，减排效益主要来自全球南方国家，这些国家增加从中国进口清洁技术，并对污染较严重的电网进行清洁化改造。

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CREA称，今年前九个月，中国电动汽车出口量同比增长61%，风力涡轮机出口增长45%，电池和太阳能产品出口则分别增长39%和22%。

尽管国际社会担忧中国工业产能过剩会冲击其他国家的制造商，但这项研究发现，整体而言，中国清洁技术出口开拓了新的市场，而非挤压现有生产商的生存空间。

不过，绿色技术出口激增也压低了产品单价，削弱原有生产商的收入。

中国将清洁技术关税视为应对气候变化的新障碍 ，并称在联合国气候变化大会（COP31）上反对这类关税。