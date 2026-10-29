巴基斯坦以支持“一个中国”政策为由对台湾航空公司关闭领空后，迅速转变态度，恢复飞越许可。台湾客机星期四（10月29日）已恢复飞越巴基斯坦领空。

据彭博社报道，巴基斯坦此前关闭领空，迫使台湾航空公司的相关航班自上星期天（25日）起绕道飞行，部分航班因此飞越俄罗斯。不过，彭博社报道此事数小时后，巴基斯坦民航局便为台湾航空公司续发许可。

星期三（28日）签发的文件显示，这些航空公司获准于10月28日至明年3月27日期间飞越巴基斯坦领空。

航班追踪网站Flightradar24的数据显示，长荣航空从台北飞往维也纳的BR65航班，在巴基斯坦当地时间星期四凌晨约3时30分进入巴领空，成为许可恢复后首架飞越的台湾民航客机。

其余在星期三深夜至星期四凌晨起飞、前往欧洲的长荣航空和中华航空航班，均选择飞越俄罗斯领空，或取道印度。

延伸阅读 巴基斯坦成全球首个对台关闭领空国家 台外交部谴责

台湾外交部星期三谴责巴基斯坦关闭领空的做法，批评巴基斯坦附和中国大陆贬抑台湾主权的论述，并将空域“政治化及武器化”。

台湾外交部也说，将持续与交通部保持密切联系，并尊重台湾民航业者基于飞航安全、飞行时间及成本等考量，进行最佳效益路线的规划。