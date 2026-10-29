中国官方发布关于进一步提高海南自由贸易港贸易自由化便利化水平的通知，提出外籍医师可在当地执业，并进一步提升外籍人员入境的便利化程度等。

中国商务部、发改委、生态环境部和海关总署星期四（10月29日）联合发文，提出要进一步提高海南自由贸易港贸易自由化便利化水平。

通知要求，推动货物贸易优化升级，支持海南自由贸易港开展液化天然气（LNG）期货交割库相关业务，允许LNG期货保税交割业务采取能量计量，允许境外企业使用海南自由贸易港LNG接收站保税设施。

通知也提出，要促进服务贸易自由便利，明确在境外取得合法行医权的外籍医师，应邀、应聘或申请在海南自由贸易港从事临床诊断、治疗业务等活动，执业许可有效期最长可为三年。期满需要延期的，可按规定办理展期。

支持海南自贸港动态完善认可境外职业资格目录清单，支持具有境外职业资格的外籍人才按规定参加职称评审，拓展境外职业资格认可渠道。进一步提升外籍人员入境海南自贸港便利化水平，实行更加便利的工作许可和停居留政策。