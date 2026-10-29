美国软件公司Palantir Technologies防务主管加拉格尔（Mike Gallagher）警告，在中美争夺人工智能（AI）主导权的背景下，台湾在先进晶片供应中的关键地位，可能进一步增强北京攻台的动机。

据彭博社报道，曾任共和党众议员的加拉格尔星期三（10月28日）在印第安纳州与共和党参议员班克斯（Jim Banks）共同出席一场防务政策活动时，作出上述表态。

加拉格尔说，台湾拥有全球最大的先进AI晶片制造商台积电，是AI供应链的关键环节。如果北京认为美国在AI领域的领先优势过大，就可能通过控制台湾，阻断美国的技术进展。

他说：“如果中国夺取台湾，就会控制台积电，或使台积电停摆——他们将有能力在经济上挟持世界其他地区。”

中国驻美国大使馆发言人刘畅当天回应说，北京“不容任何外部干涉”，并敦促美国在台湾问题上“谨慎行事”。

他说：“台湾问题是中国内政。加强海峡两岸企业在半导体等领域的合作，才是实现互利共赢的正确道路。”

一些美国高官此前曾警告，北京正寻求在2027年前具备攻台能力，但美国此后已淡化这一判断。美国3月的一项情报评估认为，攻台行动“将极具挑战性，而且失败风险很高”。