针对美国以涉疆强迫劳动为由，将三家中国企业列入实体清单，中国商务部回应称，美方列单做法是“不知悔改”，背离两国元首达成的共识，严重破坏中美经贸关系稳定，要求立即停止对中国企业的无理打压。

美国国土安全部星期三（10月28日）宣布，将深圳华大基因、深圳华大智造以及深圳华大基因科技（华大集团）列入《防止强迫维吾尔人劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，简称UFLPA）实体清单，阻止相关商品进入美国市场。

中国商务部新闻发言人星期四（10月29日）回应，中国不存在强迫劳动，新疆各族群众劳动就业自由平等，劳动权益依法得到有效保障，“美方相关措施毫无事实依据，美方持续操弄‘人权’议题，打着‘人权’的幌子行单边保护主义和霸凌主义之实。中方对此强烈谴责，坚决反对。”

发言人说，美方不久前已将大量中国实体列入所谓涉疆法案实体清单，中方向美方提出严正交涉，并坚决予以反制。“但美方不知悔改，不顾中方坚决反对，继续实施新的制裁措施，将中国生物医药技术企业列入制裁清单”。

中方发言人谴责美方列单做法“背离两国元首达成的共识，严重破坏中美经贸关系稳定，也有违人道主义精神”，要求美方立即停止政治操弄和抹黑攻击，停止对中国企业的无理打压，强调“中方将采取必要措施，坚定维护自身利益。”

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美国国土安全部指，华大集团和华大基因与新疆政府合作开展基因检测，相关技术和数据被用于监控少数民族，并协助实施涉及强迫劳动的劳动力转移计划。

国土安全部还说，企业打着提供医疗服务的旗号，协助运营一套大规模监控系统，利用基因数据及其他信息支持更广泛的压制行动，包括劳工计划和拘禁措施。

华大集团发布声明，否认公司参与任何形式的强迫劳动，并称美国业务仅占集团业务的一小部分，被列入清单预计不会对集团运营造成重大影响。

UFLPA由美国前总统拜登在2021年签署成法，华盛顿称此法旨在阻止涉及维吾尔人及中国其他少数族裔的强迫劳动商品进入美国市场，并追责参与这些行为的实体。北京则否认相关指控。

美国7月31日宣布一次性增加43家中国企业，使清单规模扩大约30%。加上这次的三家企业，目前清单所列实体总数已增至190家。受影响的商品涵盖棉花、罐装番茄、电子产品及设备等。