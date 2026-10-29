中国互联网巨头公司字节跳动旗下抖音集团副总裁李亮称，短剧和传统的影视剧没有本质区别，只是载体不同，表现形式不同，“没有哪个好，哪个不好”。

字节跳动旗下抖音、红果短剧成为中国用户使用时长最多的应用之一。有中国媒体人提出“中国互联网的字节时间”，并指字节跳动应该更注意社会价值。双方展开争论。

李亮星期四（10月29日）上午在微博再次发声，谈论对短剧的看法。他说，“短剧和传统的影视剧没有本质区别，只是载体不同，表现形式不同，没有哪个好，哪个不好”。

他说，“试想如果短剧改成45分钟一集，或90分钟一集，与电视剧、电影的区别大吗？我觉得核心是内容质量，短剧这个形态发展比较晚，在社会各界的关注和批评下，内容提升质量非常快，特别是大量的有知识有文化的创作者的加入，使整个短剧的创作质量有了非常大的提升。”

他也举例近期红果上线了一些 国家级非遗技艺的短剧，“推荐一看”。

李亮也再次指出，自媒体人秦朔提出的“字节时间”并不严谨。

随着短剧、人工智能（AI）生成短剧走红并占据用户越来越多的时长，中国互联网近期出现“AI短剧降智”的讨论。

“浙江宣传”发文指出，AI短剧里的代偿越顺畅，人们回到现实直面难题的动力往往就可能越弱。“短剧平台不能一边靠无缝跳转、精准投喂、无限推流千方百计拉长用户使用时长，一边又把沉迷问题简单归咎于用户‘自制力不足’”。