与日剧《VIVANT》推出联名商品而在华引发争议后，三丽鸥先后在中国的微博、日本官网发布取消与《VIVANT》联名活动的相关通知，并就此事致歉。

三丽鸥星期三（10月28日）晚在微博发布道歉声明，宣布终止与日剧《VIVANT》（别班）相关联名合作及后续活动。

但这一道歉声明被质疑“特供”中国市场，没在海外市场发布。《北京日报》星期四（10月29日）午间发评论指，三丽鸥的“特供道歉”让人看不到任何诚意，“事情显然不能就此结束”。

星期四下午，三丽鸥日本官网发布取消与《VIVANT》联名活动的相关通知，并就此事致歉。

中国央视、《环球时报》等媒体批评日本电视剧《VIVANT》，称该剧有“中国秘密情报组织”严刑拷打日本人的情节，批评称这是“抹黑中国、渲染‘中国威胁论’”。

据共同社，该电视剧出品方TBS电视台社长龙宝正峰在星期三的例行记者会上表示：“我们无意敌视或贬低任何特定国家。”

龙宝强调：“这是一部完全虚构的娱乐作品。”他说明称，TBS的立场是不煽动国家间对立，也不容许行使武力和暴力，“没有传递那种会伤害国民感情的信息”。

对于剧中“中国的秘密情报组织”严刑拷打日本人的剧情，龙宝解释说“是以在表现上具有必要性为前提制作的”。不过，他也表示：“是否成了让观众感到不满或恐惧的表现方式，这是一个应该认真探讨的课题。”