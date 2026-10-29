香港去年造成168人死亡的大埔宏福苑大火调查报告公布，房屋局局长何永贤为事件承担政治责任，提出辞职，香港特首李家超已接受她的辞呈。

综合香港01和《南华早报》报道，李家超星期四（10月29日）下午率相关官员举行记者会，公布独立委员会调查报告。他与其他官员在记者会开始时致歉，并鞠躬数秒。

李家超说，虽然未发现何永贤个人存在不当行为，但她仍须为这场火灾承担责任。他透露，何永贤星期三（28日）与他会面时提出辞职，他已接受她的辞呈，相关工作将由财政司副司长黄伟纶接手。

何永贤掌管的房屋局辖下，设有饱受批评的独立审查组。调查报告认为，该组监管不力，应承担最大责任。

宏福苑去年11月26日发生五级大火，造成168人死亡。负责调查火灾的独立委员会举行了30场听证会，并于上周向李家超提交报告。

据悉，报告分为十多个章节，共800至900页、33万字，详述火灾成因的调查发现，并厘清四个政府部门及听证会中被点名的相关公务员的监管责任。报告也就工程物料标准及打击围标提出建议。

李家超在会上承诺，全面改革针对围标的法律及执法安排，以增强阻吓力和执法能力。具体措施包括容许警方援引《有组织及严重罪行条例》，冻结涉嫌围标集团的资产；修订《竞争条例》，将围标列为刑事罪行，并容许就相关行为展开刑事及民事调查。

政府也将成立由警方、廉政公署及竞争事务委员会组成的跨部门打击围标专责小组。李家超说，此举旨在整合各执法机构的权力，加强协调，提升打击围标的成效。

李家超还说，政府将根据“部门首长责任制”的第二级机制，调查被认定失职的四个机构，即房屋局辖下的独立审查组、屋宇署、消防处及劳工处。调查将在三个月内完成，通过搜集证据厘清个人责任，并确定相关人员是否违反有关规例或《公务员守则》，最终由公务员叙用委员会建议是否对责任人员采取纪律处分。