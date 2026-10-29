瑞士联邦政府星期四（10月29日）称，瑞士希望与中国加强在研发方面的合作，本周即将访华的瑞士联邦主席帕姆兰，将与中国签署一项关于科学数据交换的协议。

瑞士政府网站星期四公布，瑞士联邦委员会在星期三（10月28日）批准瑞士与中国在联合研发活动中的科学数据跨境管理协议。协议将在帕姆兰访华期间签署。

中国外交部本周早些时候宣布，帕姆兰将于星期五至星期天（10月30日至11月1日）赴华进行工作访问，并与中国国家主席习近平会面。

瑞士政府指出，近年来，中国颁布一系列法律法规，对跨境科研活动产生影响。根据网络安全、数据安全和个人数据保护等相关法规，数据根据其对中国的重要性进行分类。因此，中国采取多项措施来管理科研数据。科研数据向国外的输出可能会受到限制，或须满足特定条件。

据介绍，瑞士联邦教育、研究与创新国务秘书处（SERI）在瑞士国家科学基金会（SNSF）的支持下，与中国科学技术部协商达成了一项机制，旨在使瑞士研究人员能够在更安全的法律框架下与中国合作伙伴开展合作。双方已就一项具有法律约束力的国际协议达成一致，协议规定了规范科学数据跨境交换的关键原则。

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根据协议，中方项目合作方有责任在研究合作开始前及合作期间，明确所产生的数据是否根据中国法律被归类为“敏感”数据，从而防止数据被输出至瑞士。在此类情况下，瑞士研究人员有权选择退出项目。

瑞士与中国的科研合作受两国于1989年签署的双边协议约束。在此基础上，双方逐步扩大了在教育和研究领域的合作。不过鉴于中国2021年新颁布的数据保护法带来不确定性，SNSF在当年暂停了双边项目提案征集。待新协议签署后，项目征集将恢复。