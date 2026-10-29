台湾外交部次长陈明祺说，台湾怀疑巴基斯坦此前短暂对台湾航空公司关闭领空，背后有北京推动，但他未提供证据支持这一说法。

据彭博社报道，陈明祺星期四（10月29日）在台北受访时说，巴基斯坦的做法“向全世界传递了一个非常危险的信号”，即北京可以利用自身影响力，阻止台湾航空公司使用他国领空。

巴基斯坦此前以支持“一个中国”政策为由，禁止台湾航空公司飞越其领空，迫使相关航班自上星期天（25日）起绕道，部分航班改为飞越俄罗斯。

台湾外交部星期三谴责这一做法，批评巴基斯坦附和中国大陆贬抑台湾主权的论述，并将空域“政治化及武器化”。

不过，巴基斯坦当局随后改变态度，批准飞越许可，台湾民航客机已于星期四恢复飞越巴基斯坦领空。

陈明祺也说，台北将就领空问题与华盛顿合作。他称，所有“热爱自由”的国家都会对此事感到担忧，台湾“将与美国及其他国家密切合作”。

中国大陆外交部发言人郭嘉昆星期四在例行记者会上回应此事时说，“一个中国原则”是国际社会广泛共识，并指台湾民众的国际出行没有障碍。