德国总统施泰因迈尔在北京大学发表演讲时，呼吁中国在追求经济自给自足的同时，不应让其他市场对中国产生单方面依赖。

路透社引述施泰因迈尔星期四（10月29日）在北京大学的演讲稿报道，称他在演讲中将谈及欧中贸易失衡问题。

施泰因迈尔说，中国希望保护本国经济免受外部冲击和负面影响，这是可以理解的。但他强调，中国在增强自身经济独立性的同时，不应使其他国家对中国形成依赖，进而陷入脆弱境地。

欧盟认为，对华贸易逆差不断扩大已难以持续，并于上个月警告称，将动用一切可能的手段加以纠正。

本月初，法德要求欧盟建立“快速贸易反制机制”，必要时限制甚至切断相关国家进入欧盟单一市场的渠道。提案虽未点名中国，但中国是这一机制被提出的主要背景，也是最可能被针对的对象。

根据演讲稿，施泰因迈尔说，欧洲企业在中国市场面临无法进入或准入受限的情况，而欧洲市场却充斥着大量获得政府补贴的中国进口商品。此外，北京还对原材料出口实施管制和限制。

施泰因迈尔强调，欧洲决心保住自身的工业基础，同时相信欧中双方能够通过对话找到解决办法。 他说：“我们不希望出现新的阵营对抗。这不仅会危及国际安全，也会让各方付出经济代价。”

施泰因迈尔本周二（27日）起对华进行五天的国事访问。据德国总统府网站发布的日程，他将于星期五（30日）与中国国家主席习近平、国务院总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际先后举行会谈。