（东京/北京/上海综合讯）日本企业三丽鸥因与引起争议的日剧推出联名商品遭到批评，先后在中国微博、日本官网道歉并宣布终止合作，中国本土品牌“山下有松”也特别发声明强调自身并非日本品牌，折射企业对舆论风险的敏感与警惕。

日本谍战剧《VIVANT》（别胜）第二季出现中国情报人员对日本特工施加酷刑的情节，被中国媒体批评“抹黑中国”。与这部剧推出联名商品的三丽鸥星期三（10月28日）晚在微博宣布，由于剧中包含与公司理念不符的表达，决定终止与该剧的联动合作，并表示歉意。三丽鸥还称今后开展联名合作时会进一步加强相关审核机制。

但中国舆论指三丽鸥仅在中国微博道歉，却没在海外平台发声，有糊弄中国消费者之嫌。《北京日报》星期四（10月29日）午间评论，三丽鸥的“特供道歉”让人看不到任何诚意，“事情显然不能就此结束”。

当天下午，三丽鸥在日本官网也发布了终止联名合作的中日双语通知及致歉信。

日本电视剧《VIVANT》第二季由日本TBS社出品，围绕日本自卫队秘密情报组织“别班”展开谍战故事。中国央视新闻上周批评，剧集将侵华日军曾使用的酷刑嫁接到现代中国人身上，是对观众进行“认知投毒”。

中国外交部郭嘉昆星期四在记者会被问及此事时说，该剧“再次暴露出日本国内始终存在一股势力，企图通过文化产品丑化、抹黑中国，散播仇华情绪，应当引起国际社会和日本国内有识之士的警惕”。

两名Hello Kitty（凯蒂猫）的粉丝10月29日在北京一家购物中心内的巨型Hello Kitty充气娃娃前拍照。Hello Kitty是日本企业三丽鸥旗下的全球知名卡通角色。（法新社）

在中日关系持续紧张之际，中国本土品牌也关注与日本身份产生关联的舆论风险。中国设计师品牌“山下有松”星期三晚发布声明，称因网络平台持续出现“山下有松是日本品牌”等不实说法，特做声明强调中国本土品牌身份，并将对传播不实信息、恶意嘲讽与反复围攻的行为依法追责。

该品牌也解释了名字的由来：两位创始人都是山西人，“山下有松”源自创始人付崧名字中的“崧”字，英文名Songmont由Song（松）与Mont（山）组合而成。

中国舆论场近期也出现其他涉及政治言论的抵制风波。法国足球巨星姆巴佩因涉华言论引发舆论抵制风暴，多个品牌迅速与其划清界限。

路透社引述咨询公司Conduit Asia创始人甘伟志（Wei Kan）称，中国市场涉及政治和文化的红线并没有一套明确、固定的规则。红线会随着消费者情绪、社会氛围，以及媒体和平台对事件的放大程度而变化，这种不确定性可能促使企业在争议的严重程度尚未完全确定之前，就急于与争议人物划清界限。

报道也引述业内人士说，企业针对特定市场运营的媒体培训及危机应对规划，正日益成为必要的风险防范措施，而不只是可有可无的选项。