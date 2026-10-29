中国与菲律宾关系持续紧张之际，中国国防部指责菲律宾放任个别政客“肆意妄为、公器私用”，为中国参加本周在宿务举行的亚细安防长扩大会议设置重重障碍。

中国国防部新闻发言人张晓刚星期四（10月29日）在例行记者会上说，菲律宾作为本届会议轮值主席国，放任个别政客肆意妄为、公器私用，重重设障阻碍北京参会，严重破坏亚细安协商一致原则，严重违背亚细安防长扩大会开放包容精神，不符合基本外交礼仪，也损害中国作为机制成员的正当权利。

他称，多数亚细安国家对此提出质疑和反对，但未透露所指菲律宾政客的姓名。

张晓刚说，在此背景下，中国仍决定派员参会，体现了对亚细安中心地位的坚定支持，以及对地区防务安全合作的负责任态度。

他还批评菲律宾一意孤行、绑架亚细安、搅局生事，称这些做法削弱会议声誉，破坏亚细安国家之间的团结互信，最终将损害菲律宾及地区国家和人民的根本利益。

中国国防部星期二（10月27日）宣布，中国驻菲律宾使馆的国防武官将作为中方代表，出席星期四在宿务举行的亚细安防长扩大会议。与去年由中国防长董军赴吉隆坡参会相比，今年中国参会代表的级别明显降低。

另据路透社报道，菲律宾防长特奥多罗（Gilberto Teodoro）星期四说，亚细安国家并不认同中国国防部就中国参加地区防务论坛所作的表述，并称任何国家都无权对亚细安的运作程序作出定性。

他认为，如何听取亚细安国家的意见，应由亚细安自行决定；重要的是，中国已得以阐明自身立场。