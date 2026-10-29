中国房地产巨头万科创始人王石再次入局房地产行业，成立新公司进军城市更新赛道。

75岁的王石成立“深圳深石城市更新有限公司”，其公众号近日上线，先于10月24日首次发文《关于我们》，称中国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。

“当再一次选择时，我们顺着城市发展的流向，来到了城市更新的赛道。”

文章续指，城市更新面对的又不仅仅是单一客户，而是政府、市场主体、居民、社区、金融机构、规划设计师等等共同构筑的价值网络。公司也在文章中招揽人才。

文章署名包括董事长王石以及韦业宁、王卫祥、皇甫毅然、倪晓栋及团队。公开信息显示，王石为万科创始人，韦业宁和倪晓栋均有万科任职经历。2017年万科引入深圳地铁成为大股东后，王石便卸任董事长，不再参与公司治理。

企业信息平台“天眼查”显示，深石城市更新成立于9月28日，注册资本1500万元（人民币，288万新元），王石担任董事长，其经营范围包括商业综合体管理、旅游项目策划、投资和酒店管理等。