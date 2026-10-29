台湾九合一地方选举临近，面对台北市长参选人沈伯洋带动的“洋流”效应，国民党前主席朱立伦提醒，国民党参选人一定要以最戒慎恐惧的心情，以最认真努力的态度去面对未来所有的挑战。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，朱立伦星期四（10月29日）赴云林县为县长参选人张嘉郡助选，称赞她对云林充满爱心，同时也具有国际观，是最好的县长参选人，并呼吁选民支持。

被问及“洋流”效应时，朱立伦说，民进党的认知作战能力很强，短短三个月就能把黑的说成白的、黑熊变白熊、恶霸变善良，也能“摧毁你的所有人设”。他强调，面对这样的挑战，不只是台北市长蒋万安，国民党在全台各地的参选人都必须戒慎恐惧并全力以赴。

朱立伦说，距离投票只剩约一个月，蒋万安近期的表现获得肯定，包括台风期间认真履行市长职责，在造势活动中展现诚恳态度，以及与妻子一同接受专访，让民众看到真实的一面。他相信，蒋万安将在10月31日的辩论中，展现施政成果及对台北未来的愿景。

此前，国民党籍台中市长参选人江启臣接受媒体专访时坦言，“洋流”效应确实已外溢至台中等地，蓝营应加紧催票、固票。