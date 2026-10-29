今年前九个月，德国大众汽车在中国的合资企业录得1.13亿欧元（1.61亿新元）的营业亏损，同比由盈转亏，公司首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）敦促加快削减成本。

据彭博社报道，大众汽车星期四（10月29日）发布第三季度财报。去年首九个月，按权益法核算的中国合资企业则盈利7亿4400万欧元。

同期营收由盈转亏显示，大众汽车最重要的利润来源之一，如今已成为业绩的主要拖累，本土竞争对手则持续抢占市场份额。

公司CFO安特利茨说，前九个月的业绩显示，“我们不能再浪费时间，必须迅速果断地采取行动。”大众股价星期四早盘在法兰克福交易中一度下跌2.8%。

报道称，中国市场的业绩下滑，也加剧了大众汽车其他业务面临的压力。公司既受到美国关税冲击，也面临中国竞争对手进军欧洲市场、以及电动汽车盈利能力较低等问题；与此同时，公司仍须在软件、电池和新车型上投入大量资金。

大众汽车星期四还公布，第三季度营业亏损达58.6亿欧元，略高于分析师预期。亏损主要反映公司上个月宣布的资产减记和重组费用，但核心业务的表现也凸显出管理层面临的挑战严峻。