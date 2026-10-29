中共五中全会闭幕，增选张升民为中央政治局委员。

中共第二十届中央委员会第五次全体会议，星期一至星期四（10月26日至29日）在北京举行。新华社星期四晚间发布《中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议公报》。

根据公报，出席这次全会的有，中央委员162人，候补中央委员117人。中央纪律检查委员会委员和有关方面负责人列席会议。中共二十大代表中部分基层同志和专家学者也列席会议。全会由中央政治局主持。中共总书记习近平发表讲话。

全会听取和讨论习近平受中央政治局委托所作的工作报告，审议通过《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。习近平就《决定（讨论稿）》向全会作说明。

公报称：“全会充分肯定党的二十届四中全会以来中央政治局的工作。一致认为，中央政治局认真落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，扎实推动经济高质量发展，推进社会主义民主法治建设，做好宣传思想文化工作，抓好民生保障和生态文明建设，维护国家安全和社会稳定，纵深推进全面从严治党，加强国防和军队现代化建设，做好港澳工作和对台工作，推进中国特色大国外交，“十四五”圆满收官，“十五五”开局良好，党和国家事业取得新进展新成效。开展树立和践行正确政绩观学习教育，隆重庆祝中国共产党成立105周年，进一步凝聚起全党全国各族人民团结奋进的强大力量。”

公报称：“全会回顾党100多年来的奋斗历程，指出中国共产党能够从胜利走向胜利，就在于胸怀共产主义远大理想，立志于中华民族千秋伟业，坚持为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，在各个历史时期都高度重视管党治党，勇于坚持真理、修正错误，在依靠自身力量和人民支持解决自身问题中不断强大，成为党和人民事业的坚强领导核心。在革命、建设、改革中先后把党的建设作为伟大工程、新的伟大工程，党的十八大以来深入推进新时代党的建设新的伟大工程，找到让人民来监督政府和自我革命两个跳出治乱兴衰历史周期率的答案，这是中国共产党的独特创造，永载马克思主义政党建设史册。”

公报还说：“全会高度评价新时代全面从严治党取得的伟大成就。一致认为，以习近平同志为核心的党中央以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，直面一度出现党的领导弱化虚化淡化、管党治党不严不实不力、党内一些问题触目惊心的严峻现实，坚定不移全面从严治党，刀刃向内、重典治乱，持续解决突出问题，从根本上扭转了管党治党宽松软状况，刹住了一些长期没有刹住的歪风，纠治了一些多年未除的顽瘴痼疾，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患，党在革命性锻造中更加坚强有力。新时代全面从严治党开辟了百年大党自我革命新境界，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，党和人民赢得强党强国的历史主动。”

全会指出：“在新时代管党治党、兴党强党伟大实践中，以习近平同志为核心的党中央围绕建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党的重大时代课题，提出一系列新理念新思想新战略，形成习近平党建思想。这一思想丰富和发展了马克思主义建党学说，是坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合推进党的理论创新的重大成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，为深入推进新时代党的建设新的伟大工程提供了根本遵循和行动指南。”

全会强调：“全面从严治党具备许多有利条件，同时面临许多新情况新问题。随着世情国情党情发生深刻变化，党团结带领人民维护国家主权、安全、发展利益任务更加艰巨，党团结带领人民推动改革发展、维护社会和谐稳定任务更加艰巨，党保持先进性和纯洁性任务更加艰巨。这些对党在新形势下的执政能力、领导水平、队伍素质、拒腐防变带来重大挑战，党面临的四大考验和四种危险是长期的、复杂的、严峻的。全党必须从巩固党的长期执政地位、实现中华民族伟大复兴的战略高度，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重大意义，坚定信心，保持定力，以更高标准、更实举措把新时代全面从严治党宝贵经验坚持好、运用好，把党的建设面临的突出问题整治好、解决好，把管党治党形成的良好政治局面巩固好、发展好。”

全会指出：“持之以恒推进全面从严治党，必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平党建思想，围绕实现党的使命任务，落实新时代党的建设总要求，以党章为根本，坚持党的先锋队性质，坚持党的全面领导和党中央集中统一领导，着眼于提高党的长期执政能力、保持党的先进性和纯洁性、保持党同人民群众的血肉联系，坚持严的基调不动摇，健全全面从严治党体系，以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设，充分激发全党积极性主动性创造性，不断实现党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，持续增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党始终成为走在时代前列、人民衷心拥护、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。”

全会强调：“持之以恒推进全面从严治党遵循的原则是：坚持服务使命任务，坚持以党的政治建设为统领，坚持全面从严，坚持问题导向，坚持守正创新，坚持以上率下，坚持依规治党。”

公报还说：“全会对持之以恒推进全面从严治党作出系统部署，强调增强共产党人的党性，严格贯彻执行民主集中制，锻造堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，建设上下贯通、执行有力的严密组织体系，驰而不息正风肃纪，坚定不移一体推进不敢腐不能腐不想腐，坚持制度治党、依规治党，完善党和国家监督体系，压紧压实管党治党责任。”

全会提出：“增强党性是全面从严治党的根本性任务。必须推动全体党员、干部坚持党的性质和宗旨，增强党的意识、党员意识、先锋队意识，把加强党性修养作为终身课题，在坚定理想信念、铸牢对党忠诚、厚植为民情怀、坚持实事求是、纯正道德品质、保持清正廉洁等方面下功夫，做到忠诚干净担当，始终保持共产党人政治本色。要强化对党忠诚教育，坚持用党的创新理论凝心铸魂，用党的优良传统和中华优秀传统文化涵养党性，在实践中锤炼党性，加强党性鉴别。”

全会提出：“民主集中制是党的根本组织原则和领导制度，贯彻执行民主集中制是全面从严治党的内在要求。必须完善和落实民主集中制各项制度，充分发扬党内民主，有效实行正确的集中，更好发挥民主集中制的政治优势、组织优势、制度优势、工作优势。要坚持和加强党中央集中统一领导，提高党内民主质量，严格执行领导班子决策议事规则，规范“一把手”履职用权。”

全会提出：“全面从严治党关键在从严治吏。必须贯彻新时代党的组织路线，严格干部教育培养、选拔任用、管理监督，建设一支政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的高素质干部队伍。要坚持正确用人导向，精准科学选人用人，推动干部树立和践行正确政绩观，增强干部干事创业本领，提高培养选拔优秀年轻干部质量，加强干部管理监督，全方位培养、引进、用好人才。”

全会提出：“党的各级组织是全面从严治党的主体。必须体系化推进各层级各领域党组织建设，强化党组织政治功能和组织功能，确保贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署上下协同、精准高效。要发挥中央和国家机关党组织表率作用，强化地方党委功能，统筹推进各领域基层党组织建设，突出抓好新兴领域党的建设，加强党员队伍建设，完善党的各级组织贯通机制。”

全会提出：“正风肃纪是全面从严治党的有力举措。必须坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，深化运用从抓作风入手推进全面从严治党经验，不断改进作风，用严明的纪律管党治党，以良好形象凝心聚力。要走好新时代党的群众路线，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，强化从严执纪，综合发挥纪律教育约束、保障激励作用。”

全会提出：“一体推进不敢腐不能腐不想腐是全面从严治党的重要方略和反腐败斗争的基本方针。必须牢记党除了工人阶级和最广大人民群众的利益没有自己特殊的利益、党同腐败水火不容，坚定走好中国特色反腐败之路，加强党中央对反腐败工作的集中统一领导，更加注重标本兼治、系统施治，坚持从严惩、精准治、有效防、一体抓，将反腐败斗争进行到底。要保持惩治腐败高压态势，加强对权力运行的制约和监督，夯实崇廉拒腐思想根基，增强一体推进不敢腐不能腐不想腐综合效能。”

全会提出：“加强党内法规制度建设是全面从严治党的长远之策、根本之策。必须坚持把党章作为全党的根本行为规范，深化党的建设制度改革，推动依法治国和依规治党有机统一，为持之以恒推进全面从严治党提供有力制度保障。要完善党内法规制度体系，增强制度执行力，大力破除潜规则。”

全会提出：“持之以恒推进全面从严治党，必须进一步完善党和国家监督体系。要做实党委（党组）全面监督，完善纪检监察工作双重领导体制，推动党内监督同各方面监督深度融合、高效联动，发挥巡视综合监督利剑作用。”

全会强调：“持之以恒推进全面从严治党是全党的共同政治责任。必须扭住管党治党责任制牛鼻子，健全各负其责、统一协调的责任体系，优化责任落实考评机制，对管党治党不力、出现严重问题的严肃追责问责。”

全会指出：“深入学习贯彻全会精神是当前和今后一个时期全党的重大政治任务。要深入学习领会全会精神，加强组织领导，持续在解决突出问题上下功夫，推动《决定》各项部署落到实处。”

全会强调：“要做好岁末年初各项工作。坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，用好用足宏观政策，深入挖掘内需潜力，进一步深化改革开放，推动经济持续向新向优向好发展，确保完成今年经济社会发展主要目标任务，实现十五五良好开局。统筹发展和安全，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，做好安全生产、防灾减灾救灾、食品药品安全和社会稳定工作。巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，结合换届抓好新任职领导班子成员特别是一把手的政绩观培训，教育引导他们自觉坚持立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干，努力为人民出政绩、以实干出政绩。”

全会决定，中国共产党第二十一次全国代表大会于2027年下半年在北京召开。

全会认为，中共二十一大是中共在基本实现社会主义现代化的关键时期、向第二个百年奋斗目标进军新征程上召开的一次十分重要的代表大会，是中共和中国国家政治生活中的一件大事。“全党要团结带领全国各族人民万众一心、勠力进取，为基本实现社会主义现代化而共同奋斗，不断开创以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业新局面，以实际行动迎接党的二十一大胜利召开。”

全会增选张升民为中央政治局委员。

全会按照党章规定，决定递补中央委员会候补委员卢东亮、包钢、邢善萍、曲莹璞、吕军、朱天舒、朱国贤、刘珺、刘捷、刘强为中央委员会委员。

全会审议并通过了中共中央纪律检查委员会关于马兴瑞、蓝天立、刘建超、王莉霞、金壮龙、雷凡培、易会满、王祥喜、孙绍骋、李云泽、费东斌、吴胜华、余剑锋、袁洁、张忠阳、温刚、金东寒、方红卫严重违纪违法问题的审查报告，审议并通过了中共中央军事委员会关于张又侠、刘振立、王仁华、刘青松、黄铭、李桥铭、李伟、张红兵、汪海江、张林、王鹏、刘发庆、杨诚、钟绍军、赵晓哲、方永祥严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予马兴瑞、张又侠、刘振立、蓝天立、刘建超、王莉霞、金壮龙、雷凡培、易会满、王祥喜、孙绍骋、王仁华、刘青松、黄铭、李桥铭、李伟、张红兵、汪海江、张林、王鹏、刘发庆、杨诚、钟绍军、赵晓哲、费东斌、吴胜华、余剑锋、袁洁、张忠阳、温刚、金东寒、方红卫、方永祥开除党籍处分，给予李云泽撤销党内职务处分。

全会号召：“全党更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，励精图治、奋发图强，持之以恒推进全面从严治党，不断开创新时代管党治党、兴党强党新局面，团结带领全国各族人民为全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而不懈奋斗。”