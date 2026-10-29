中共二十届五中全会公报显示，全会审议并通过了中央纪委和中央军委分别提交的18名党政官员及16名军方人员严重违纪违法问题审查报告，确认中央政治局此前作出的处分决定，包括给予张又侠、刘振立、马兴瑞、刘建超等33人开除党籍处分，以及给予李云泽撤销党内职务处分。

据公报，全会审议并通过了中共中央纪律检查委员会关于马兴瑞、蓝天立、刘建超、王莉霞、金壮龙、雷凡培、易会满、王祥喜、孙绍骋、李云泽、费东斌、吴胜华、余剑锋、袁洁、张忠阳、温刚、金东寒、方红卫严重违纪违法问题的审查报告。

全会也审议并通过了中共中央军事委员会关于张又侠、刘振立、王仁华、刘青松、黄铭、李桥铭、李伟、张红兵、汪海江、张林、王鹏、刘发庆、杨诚、钟绍军、赵晓哲、方永祥严重违纪违法问题的审查报告。

全会也确认中央政治局之前作出的给予马兴瑞、张又侠、刘振立、蓝天立、刘建超、王莉霞、金壮龙、雷凡培、易会满、王祥喜、孙绍骋、王仁华、刘青松、黄铭、李桥铭、李伟、张红兵、汪海江、张林、王鹏、刘发庆、杨诚、钟绍军、赵晓哲、费东斌、吴胜华、余剑锋、袁洁、张忠阳、温刚、金东寒、方红卫、方永祥开除党籍处分，给予李云泽撤销党内职务处分。

其中，中共中央对外联络部原部长刘建超，是首次获官方证实涉及严重违纪违法。刘建超去年8月传出被带走问话，同年9月底由刘海星接替中联部部长职务，但官方此前一直未公布其违纪违法问题及处分结果。

此前长期行踪不明的中央军委办公厅原主任方永祥，也首次获官方证实涉及严重违纪违法，并被开除党籍。方永祥去年8月缺席习近平接见驻藏部队军官的活动，曾引发外界对其仕途的猜测。

曾长期担任中共总书记、中国国家主席习近平秘书的中央军委办公厅原主任钟绍军，也被确认因严重违纪违法遭开除党籍。钟绍军去年卸任国防大学政委，今年8月被罢免全国人大代表职务，但官方此前一直未说明原因。这次是官方首次明确确认他涉及严重违纪违法，并公布其党纪处分。

公开资料显示，钟绍军从2002年底习近平担任浙江省委书记时，就开始担任他的秘书，此后跟随习近平到上海、北京工作。他在2013年转入军队系统，后担任中央军委办公厅主任。

此外，中国首名“70后”正部级官员李云泽，今年4月突然被政府官网从国家金融监督总局局长一职上删除名字，7月确认因“严重违纪违法”被罢免全国人大代表职务，但官方至今也未披露其违纪违法的具体情况。此次五中全会公报中，李云泽也与其他33名被开除党籍的官员不同，仅是撤销党内职务处分。

以及，去年2月突然被免去中国工信部党组书记职务的原部长金壮龙，也首次获官方确认涉及严重违纪违法，并被开除党籍。当局至今未披露其违纪违法的具体情况。