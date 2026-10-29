中共总书记习近平党建思想写入中共二十届五中全会公报，并定位为中共新时代党建根本遵循和行动指南。

公报提出，习近平党建思想丰富和发展了马克思主义建党学说，是坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合推进党的理论创新的重大成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，“为深入推进新时代党的建设新的伟大工程提供了根本遵循和行动指南”。

公报指出，全面从严治党具备许多有利条件，同时面临许多新情况新问题，包括三方面的“艰巨”：党团结带领人民维护国家主权、安全、发展利益任务更加艰巨，带领人民推动改革发展、维护社会和谐稳定任务更加艰巨，党保持先进性和纯洁性任务更加艰巨。

公报指出这些对党在新形势下的执政能力、领导水平、队伍素质、拒腐防变带来重大挑战，党面临的“四大考验”和“四种危险”是长期的、复杂的、严峻的。

公报说，全党必须从巩固党的长期执政地位、实现中华民族伟大复兴的战略高度，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重大意义，坚定信心，保持定力，以更高标准、更实举措把新时代全面从严治党宝贵经验坚持好、运用好，把党的建设面临的突出问题整治好、解决好，把管党治党形成的良好政治局面巩固好、发展好。

今年6月15日，全国党建工作座谈会在北京召开，会议首次明确提出并确立了“习近平党建思想”，明确将其定位为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，并称其为加强新时代党的建设的根本遵循。