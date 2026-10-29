中国辽宁省一中学被爆出在进行肺结核筛查时，多名学生共用一个针头。当地官方回应确有此事，已对78名受影响学生开展专项检测，检测结果均无异常，相关调查仍在进行中。

据新黄河客户端报道，本周辽宁沈阳康平县高级中学进行肺结核筛查时存在多名学生共用一个针头。报道称，从涉事学校及康平县政府获悉确有此事，已组织学生重新抽血检查，目前学校正常教学，高一及高二部分学生受影响。

当地官方媒体“康平融媒”星期四（10月29日）发布情况通报。根据通报，事发于本周二（10月27日），康平县高级中学组织学生开展结核病常规皮下试敏筛查。筛查期间，一名医护人员违反“一人一针”操作规范。

事情发生后，康平县委、县政府第一时间叫停筛查工作。经认真调查，共涉及78名学生。目前，已对涉及的78名学生开展全员专项检测，检测结果均无异常。康平县成立了专项调查组开展全面调查，将对违规行为依法依规严肃处理。

通报称，学校各项工作平稳有序，相关调查工作正在有序进行中。

此外，康平县政府部门工作人员称，网传该校高一学生有艾滋病及梅毒患者不实，正确认具体责任人员，后续处理需等待调查取证结束后确认，康平县公安、卫健、教育等多部门正共同处理此事。