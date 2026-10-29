在宏福苑大火事发近一年后，港府首次就事故道歉，并宣布房屋局局长何永贤为承担政治责任请辞。受访学者认为，此举展现了官方政治问责的精神，港人也关注会否有更多相关政府人员被追究责任。

宏福苑是在去年11月26日发生五级大火，导致168人死亡，成为香港近年最严重的火灾事故之一。特首李家超过后成立独立委员会调查事件起因、相关责任及提出防止类似事件再次发生的建议。委员会已于10月22日提交报告。

李家超星期四（10月29日）率领多名主要官员举行记者会，公布报告主要内容及政府跟进措施。他在记者会开始时说，作为行政长官及特区政府之首，他对事件深感难过，要代表政府向灾民及广大市民致歉。随后他与七名官员一同站立，在传媒镜头前深深鞠躬。

李家超指出，虽然宏福苑大火不涉及房屋局局长个人犯错，但考虑到宏福苑属于房屋局辖下独立审查组负责执行楼宇监管的物业，局长应承担政治责任。房屋局局长何永贤星期三（10月28日）向他提出辞呈，表示愿意承担政治责任，他已接纳其请辞，并委任财政司副司长黄伟纶兼任房屋局局长职务。

香港房屋局局长何永贤星期三（10月28日）向特首李家超请辞，表示愿意承担宏福苑火灾的政治责任。图为何永贤1月21日在香港立法会中发表讲话。（中通社档案照片）

房屋局局长在香港是政治任命职位，政治位阶处于特首、三位司长（政务司司长、财政司司长与律政司司长）及副司长之下，与其余各决策局局长同级，是特区政府的主要官员，相当于新加坡政府的部长。

李家超说，除了政治问责，下来也将追究相关公务员的行政责任。他引述独立委员会报告指出，房屋局辖下独立审查组、屋宇署、消防处及劳工处，在监督宏福苑大维修工程涉及的火警风险方面均存在不同程度的不足及缺失。当局决定调查、厘清各级人员的职责、是否履行应有监管责任，以及相关失误应由谁承担等问题，目标在三个月内完成。

独立委员会报告揭示香港楼宇维修制度存在许多问题，并提出120项建议。李家超说，楼宇大维修涉及庞大金额，容易成为犯罪集团介入的目标，港府将从制度和法律层面加强监管。其中一项重点改革，是将楼宇维修工程围标行为刑事化。当局建议订立具阻吓力的刑事罚则，违法者最高可被判监禁10年及罚款1000万港元（163万新元）。

港府也计划成立“楼宇维修支援及服务局”，改善大维修工程的支援及监督制度。此外，房屋局将于11月成立“公营房屋楼宇管制组”，取代现有的独立审查组，藉此重整公营房屋工程监管架构，堵塞制度漏洞。

被问到为何只有一名局长辞职，以及特首是否也要问责时，李家超多次重申已综合多方面考虑。他说：“在自我检讨的过程中，我考虑到政府需要推行大量改革，未来也有大量工作要落实。作为政府第一责任人，其中一项最重要的责任，是要带领政府直视问题、解决问题、落实未来的大量工作。”

中国国务院港澳办发表评论文章，指港府公布宏福苑火灾报告、问责事宜及改革措施，充分体现责任担当，有利香港加快实现由治及兴。

香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》访问时说，何永贤请辞展现了政治问责的精神。在行政问责层面，港府已启动部门首长责任制下的两级调查机制，并转介公务员叙用委员会，预计三个月内完成，相信港人均关注是否会有更多相关人员被追究责任。

他认为，宏福苑大火显露出港府系统的结构性问题，“虽然政府在调查报告出台前已提出多项改善措施，但关键仍在于违规人员会否受到应有的重罚。从行政管理角度而言，制度规范设计得再严密完美，但只有具威慑力的惩处案例，才能对体系产生真正的警示作用。这一点仍有待时间检验。”