中共二十届五中全会增选中央军委副主席张升民为中央政治局委员，是32年来中共首次在届内增选政治局委员。

2022年中共二十大产生的376名中央委员和候补中央委员中，只有279人出席此次五中全会，出席率降至74.2%，创毛泽东时代结束以来新低，凸显过去五年中共党政军各个领域的空前反腐力度。

为期四天的五中全会星期四（10月29日）在北京闭幕。根据官媒新华社发布的公报，全会确认中央政治局此前对马兴瑞、张又侠、刘振立等33人作出的开除党籍处分，其中24人为中央委员、九人为候补委员；另给予候补委员李云泽撤销党内职务处分，并递补卢东亮、刘捷等10人为中央委员。

张升民去年10月在中共四中全会上，已升任中央军委副主席，当时没有进入政治局。这次增选使他同时担任这两个职务，也恢复了军委副主席兼任政治局委员的惯例。

中共上一次在届内增选政治局委员，是1994年9月十四届四中全会增选时任上海市长黄菊，他之后出任上海市委书记。

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台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峯接受《联合早报》采访时说，张升民获增选可能意味着“他的工作受到（中共总书记）习近平的认可”。

曾伟峯指出，张升民在军委的角色有如“习近平的秘书”，主要协助推进军中整顿；尽管党内地位提升未必意味着军事指挥权扩大，“但至少未来能在军队中精准传达政治局会议的要求”。

至此，中共政治局委员增加到22人，仍比二十大后组成的24人政治局少两人。去年出任新疆维吾尔自治区党委书记的陈小江这次未被增选为政治局委员。

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇受访时解读：“可能他还需要得到一些政治上的考验，然后在明年二十一大正式进入政治局。”

以二十大最初产生的205名中央委员和171名候补中央委员、合计376人为基数，2024年三中全会364人出席，出席率96.8%；去年四中全会315人出席，降至83.8%；今年五中全会279人出席，进一步降至74.2%。这些缺席的中央委员和候补委员，绝大多数在过去几年落马。

台湾淡江大学两岸关系研究中心副主任洪耀南受访时指出，279人出席仍远超过半数，全会的法定运作没有问题。

他认为，反腐行动真正的影响体现在职位上。“部委、省份、军队有大量代理或新任主官，决策更依赖从上而下的指令；中央委员会的审议功能进一步弱化，主要是在追认（资格任免）。”

这次五中全会也通过了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。中共总书记习近平代表政治局作工作报告，并就决定讨论稿作说明。

根据公报，五中全会高度评价习近平时代全面从严治党的成就，认为以习近平为核心的中共中央以“巨大的政治勇气和强烈的责任担当”，直面一度出现“党的领导弱化虚化淡化、管党治党不严不实不力、党内一些问题触目惊心的严峻现实”。

对于反腐及整顿党内作风的成效，公报称，通过“刀刃向内、重典治乱”，从根本上扭转了管党治党“宽松软”状况，刹住了一些长期未能遏止的歪风、纠治了一些多年未除的顽疾，并“消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患”。

公报同时写入“习近平党建思想”，称其为“习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分”，为推进中共的建设提供“根本遵循和行动指南”。

会议也对持之以恒推进全面从严治党做出部署，要求强化对党忠诚教育，坚持和加强党中央集中统一领导，规范“一把手”履职用权；保持惩治腐败高压态势，加强对权力运行的制约和监督；对管党治党不力、出现严重问题者严肃追责问责。

另外，全会决定，中共二十一大于明年下半年在北京召开，并要求结合换届，抓好新任领导班子成员，尤其是“一把手”的政绩观培训。会议还提出用好用足宏观政策，挖掘内需潜力，确保完成今年经济社会发展主要目标任务。