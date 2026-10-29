中共二十届五中全会公报称，以中共总书记习近平为核心的中共中央，直面一度出现党内一些问题触目惊心的严峻现实，“从根本上扭转了管党治党宽松软状况，纠治了一些多年未除的顽瘴痼疾，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患”。

中共第二十届中央委员会第五次全体会议，星期一至星期四（10月26日至29日）在北京举行。新华社星期四晚间发布会议公报。

公报中提到：“全会高度评价新时代全面从严治党取得的伟大成就。”

在中国官方的定义中，“新时代”始于2012年中共十八大。在中共十八届一中全会上，习近平首次当选为中共中央总书记和中共中央军委主席，成为首位在1949年后出生的中共最高领导人。

在论述新时代的“伟大成就”时，公报称：“以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，直面一度出现党的领导弱化虚化淡化、管党治党不严不实不力、党内一些问题触目惊心的严峻现实，坚定不移全面从严治党，刀刃向内、重典治乱，持续解决突出问题，从根本上扭转了管党治党宽松软状况，刹住了一些长期没有刹住的歪风，纠治了一些多年未除的顽瘴痼疾，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患，党在革命性锻造中更加坚强有力。”

公报还说：“新时代全面从严治党开辟了百年大党自我革命新境界，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，党和人民赢得强党强国的历史主动。”

中共二十届五中全会将中共总书记习近平党建思想写入全会公报，并定位为中共新时代党建根本遵循和行动指南。