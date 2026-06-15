中共二十届五中全会公报高调肯定习近平党建思想为新时代中共党建的“根本遵循和行动指南”，会议同时也对持之以恒推进全面从严治党作出系统部署。受访学者认为，公报对作出最高等级的规范定位，或是为习近平党建思想明年二十一大写入党章做铺垫。

五中全会星期四（10月29日）闭幕，会议通过了关于《关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。会议公报对“习近平党建思想”做出阐述，形容这一思想是“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合推进党的理论创新的重大成果”。

公报也指，习近平党建思想是“习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分”，“为深入推进新时代党的建设新的伟大工程提供了根本遵循和行动指南”。

2023年6月，中国全国组织工作会议首次正式提出并系统阐述习近平“关于党的建设的重要思想”，以“十三个坚持”集中概括核心内容，包括坚持“江山就是人民、人民就是江山”，“造就忠诚干净担当的高素质干部队伍”，“聚天下英才而用之”，“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”等。

今年6月15日召开的全国党建工作座谈会，进一步将上述思想概括为“习近平党建思想”，提出“十四个坚持”，并明确为加强新时代党的建设的根本遵循。

根据五中全会公报，全会指出，持之以恒推进全面从严治党，必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；会议同时强调，要“深入学习贯彻习近平党建思想”。

上述理论成果中，前六项作为不同历史时期的指导思想，均已被写入中共党章。

五中全会也对持之以恒推进全面从严治党作出部署，要求在党内贯彻执行民主集中制，坚持和加强中共中央集中统一领导，严格执行领导班子决策议事规则，“规范‘一把手’履职用权”，

会议也强调，全面从严治党的关键是“从严治吏”，要求严格干部教育培养、选拔任用和管理监督，“建设一支政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的高素质干部队伍”；并且要“精准科学选人用人，推动干部树立和践行正确政绩观”。

会议还提出，加强党内法规制度建设，是全面从严治党的长远之策和根本之策；推动依法治国和依规治党有机统一，完善党内法规制度体系，大力破除潜规则等。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南告诉《联合早报》，习近平强军思想、外交思想、文化思想等近年陆续提出，都属于党“对外”治理，而党建思想是“党‘对内’怎么管自己，这次补上的，正是最核心的一块”。

他说，按2016年十八届六中全会明确习近平核心地位后，隔年十九大习近平思想写入党章的脉络，可以合理推测，明年下半年中共二十一大修改党章时，可能纳入习近平党建思想。

2017年中共十九大确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位，“习近平强军思想”也被写入党章。

台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峯受访时也说，习近平党建思想在公报中与毛泽东、邓小平等历届领导人的理论成果并列，说明他的党建思想被赋予一定历史地位，不排除会在二十一大列入党章。

他解析，此举“不是单纯的意识形态，也可能是为之后制度改革进行铺路”，例如推出一系列新的党建制度、新的党规以及新的“八项规定”等。

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇受访时说，除反腐外，“从严治党”的内容可以用“萝卜加大棒”概括。

他说，“大棒”是纪检部门更主动追查官员是否落实中央决策指示，“萝卜”可能是考核机制改革，包括要因地制宜、破除唯GDP论等。

不过，洪耀南认为，“考核指标越多，越容易出现‘以形式主义反形式主义’”，从严治党能否真正提升治理质量，关键在于制度能不能分辨“真干事”和“真表态”。