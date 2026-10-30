美国联邦通信委员会（FCC）星期四（10月29日）投票决定，禁止所有中国实验室为拟在美国使用的智能手机、相机和电脑等电子设备提供检测服务，扩大此前针对中国的限制措施。禁令定于2028年12月生效。

据路透社报道，FCC说，中国等国未给予美国境内检测实验室对等待遇，因此将禁止这些国家的检测实验室和认证机构参与相关检测认证工作。

FCC主席卡尔（Brendan Carr）说，2025年，82%的电子产品在中国接受检测，但中国并未与美国签署相关协议。他也指，只有约4%的电子设备在美国境内的实验室接受检测。

卡尔说：“这些实验室是进入美国通信基础设施的关键关口，其特殊地位使它们往往能在电子产品上市数月前，就接触到产品的敏感及机密信息。”

他还说，这些实验室可能“让不安全的设备进入美国市场、破坏通信网络，甚至窃取知识产权”。

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FCC此前已在2025年禁止由中国政府拥有或控制的实验室检测输美电子产品，数十家实验室因此被禁。在扩大检测限制的同时，FCC也简化了部分设备的审批程序，涵盖在美国实验室，以及不构成国家安全风险的国家的实验室接受检测的设备。

此外，FCC星期四也宣布，将在11月19日表决一项提案，拟以国家安全为由，禁止中国移动、中国电信和中国联通等提供互联网协议（IP）服务的企业直接获取美国电话号码。FCC也正就进一步保护美国电信网络、抵御外国对手威胁的措施征求意见。

这是华盛顿在科技和通信设备领域对中国采取的最新限制措施。FCC设有一份因国家安全疑虑而禁止在美国销售设备的企业名单，华为和中兴通讯均在名单上。

去年12月，FCC禁止进口所有新型号的中国无人机，也已禁止进口中国制造的消费级路由器的新型号。

今年6月，FCC扩大了对华为、中兴通讯等一批中国制造商设备的进口禁令，并提议禁止进口大多数军用级无人机。

今年7月，FCC进一步投票决定，禁止在美国销售含有特定中国企业关键硬件的设备，这些企业被认定构成国家安全风险。