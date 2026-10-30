对社会保险缴费负担和养老保障的担忧在中国民间弥漫，中共中央机关报《人民日报》发文驳斥“年轻人养不起老人了”“养老金要崩盘”“不公平”等言论，称种种言论挑动对立、制造焦虑，值得警惕。

《人民日报》星期四（10月29日）晚在中国多个社媒平台发布题为《“养老金要崩盘”？用“三本账”穿越认知迷雾》的“人民锐评”评论文章。

这篇评论称，一些自媒体文章近期瞄准中青年群体，曲解社保制度，质疑基本养老保险的公平性、可持续性，渲染“撑不住”“年轻人养不起老人了”等论调，甚至把看清“养老金要崩盘”跟个人认知能力挂钩。“种种言论挑动对立、制造焦虑，值得警惕。”

文章认为，“崩盘论”者往往只做了一道算术题：养老金就是“年轻人缴、老年人领”，人口出生率一降，资金池必见底。“这个说法，其实是把一本复杂的账算得太简单了。”

据文章介绍，中国的基本养老保险是“社会统筹加上个人账户”。可以粗浅地理解成：一部分钱进“公共大池子”，当前缴费先用于给当前退休人员发养老金，这叫现收现付；另一部分进“个人小账本”，缴费积累起来，对应个人未来领取权益，这叫基金积累。

文章称：“资金池里的‘水’，流进又流出，但不等于个人的权益随之流走。现收现付，只是资金运行的方式，不等于养老金权益的归属，更不能将其曲解为代际赡养。本质上，养老金是制度化的跨期保障，个人在劳动期缴费获得的是未来的领取权，谁也不是谁的单向负担。”

文章又称，有人晒出数字，一些退休者月入上万元（1万人民币约合1920新元），有的在职者月入几千块，据此得出“不公平”的结论。“但养老金并不是大锅饭，其计发遵循多缴多得、长缴多得，权利和义务是相称的。比如，职工养老金的高低，和缴费年限、缴费基数、退休时当地平均工资等挂钩，并非谁亏欠了谁。”

《人民日报》文章没有直接提到和回应中国舆论关于社保和养老金“不公平”的核心质疑。

不少中国学者、网络意见领袖和民间舆论认为，中国数亿农民的月均养老金仅百元出头，与政府机关体制内人群的养老金差距最高可达上百倍；许多体制内退休人士早年没有缴纳过养老保险，却在名为“视同缴费”的机制下，从年轻人缴费的“公共大池子”里拿取高额养老金，而农村老人在中共建国后，长期无偿将粮食交给国家（俗称“交公粮”），也在计划经济时期成为修路架桥的“义务工”，老去后的养老金却相当微薄。

不过《人民日报》的评论也坦言：“当然，差距之中确有值得正视的问题。缩小不同群体的待遇差，近年来一直在着力，也是深化改革的方向。”

文章还说，只要中国全要素生产率不断提高，能够创造更多的财富，“那么老年人安心养老就不成问题”。“国家好与个人好，从来都是相辅相成的。迄今为止，世界上还没有公共养老金制度破产的先例。我国（中国）拥有社会主义制度的显著优势，更能充分利用一切有利条件，为社会保障事业注入持久动力。”

但文章最后也提醒中国民众，制度托底并不等于包办一切，“个人应当树立长期思维，主动做好财富规划与储备，以多元保障守护晚年的生活质量”。

本月早些时候，山东一名官员在新闻发布会上称“要引导树立个人是养老第一责任人的观念”，言论引起争议。有中国自媒体称，从40年前“只生一个好，政府来养老”到今天的“个人是养老第一责任人”，似乎中国越发展，养老负担越向个人转移。“年轻人不缴社保的原因”的话题随后登上网络热搜。

今年以来，中国持续出台社保扩面、严征的举措。有媒体今年8月报道，中国开始严格执行职工社保缴费基数规定，多地要求在三到五年内实现全额实缴。