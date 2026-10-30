法国足球巨星姆巴佩的涉华言论持续引发舆论反弹之际，法国足球总会主席迪亚洛（Philippe Diallo）说，姆巴佩已道歉，且无意冒犯，应让这场风波告一段落。

据路透社报道，法国《西部法国报》（Ouest-France）星期四（10月29日）引述迪亚洛说：“我希望这场争议最终不会持续下去，因为姆巴佩已经清楚解释了当时发言的背景。他也已经道歉。”

迪亚洛希望事件尽快解决。他说：“我认为，我们现在应该让事情到此为止，让他能在尽可能好的状态下继续本赛季的比赛。”

星期一（10月26日）流传的网络视频显示，姆巴佩受访时说，将他的面孔合成在“中国独裁者”脸上的表情包最搞笑。视频同时展示将姆巴佩头像合成在已故中共开国领袖脸上的表情包。

相关言论迅速引发强烈反弹。多家中国企业星期二（27日）纷纷终止与姆巴佩合作，中国央视也叫停涉及西甲和姆巴佩的赛事播出。

姆巴佩本人和西甲联盟、西甲联盟主席当晚接连发声明道歉。西班牙媒体《OK日报》则引述皇马方面说法称，姆巴佩言论为个人表达，并非有意冒犯。

央视所属的中国中央广电总台体育青少中心发言人星期三（28日）强调，姆巴佩是皇马球员，皇马俱乐部难辞其咎，“在皇马的道歉没有到位之前，一切免谈”。

皇马俱乐部同日发布公告，就姆巴佩近期言论“给中国人民带来的不快与冒犯”致歉，并称希望继续同中国和中国人民保持并加强友好情谊。广电总台随后确认收到皇马道歉函。

为控制事件对西班牙足球的影响，西甲主席特巴斯（Javier Tebas）也成立了危机应对小组，并在星期三与中国驻西班牙大使姚敬会面。中国外交部发言人郭嘉昆同日在记者会上回应：“我们重视当事人作出的道歉。”