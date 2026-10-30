中国外交部长王毅同冰岛外长贡纳尔斯多蒂尔会谈时说，中国愿同冰岛挖掘合作潜力，加强地热、海洋、北极等领域合作。王毅还介绍中共二十届五中全会情况，称“全面从严治党才能使党始终得到人民群众的拥护支持”。

据中国外交部网站消息，王毅星期四（10月29日）在北京同贡纳尔斯多蒂尔举行会谈。

王毅说，今年是中冰建交55周年。冰岛在发展对华关系上始终敢为人先，建交之初就明确支持中国恢复联合国合法席位，是第一个同中国签署双边自贸协定和本币互换协议的欧洲国家。这些在两国关系史、中欧关系史上都具有重要意义，也为中欧交往发挥了示范作用。

王毅提到，中国国家主席习近平去年同冰岛总统托马斯多蒂尔会见，“为两国关系发展注入重要动力”。双方要办好建交55周年活动，加强治国理政经验交流互鉴，不断推动双边关系迈上新台阶。

王毅还说，中冰关系发展的成功经验是坚持大小国家一律平等，尊重彼此自主选择的发展道路，在相互信任的基础上实现合作共赢。中方赞赏冰岛始终奉行一个中国政策，双方要继续巩固友好互信，支持彼此捍卫主权、安全和发展利益。

王毅说：“中国市场巨大，并将继续坚持高水平对外开放。中方愿同冰方共享发展机遇，挖掘合作潜力，加强经贸、地热、绿色转型、海洋、北极等领域合作，增进旅游、联合科研、人才培养等方面交流，大力促进两国民心相通。”

王毅还提到，面对当前动荡的国际形势，双方要加强协作，共同维护多边主义、国际法治和联合国在国际事务中的核心作用，推动构建更加公正合理的全球治理体系，为维护世界和平稳定作出两国新的贡献。

王毅还简要介绍了中共二十届五中全会的情况。他说，治国必先治党，治党务必从严。“持之以恒全面从严治党，才能使党始终得到人民群众的拥护支持，才能永葆政党的先进性、纯洁性，站在时代发展的前列。希望每个国家都能找到符合本国国情、得到民众拥护的发展道路。”

贡纳尔斯多蒂尔星期五（10月30日）在社媒X简短发文说：“与王毅的会晤非常成功。今年，冰岛与中国迎来建交55周年。会谈重点围绕贸易、地热及文化合作展开。双方就全球性问题交换了意见，包括俄罗斯的侵略战争以及在乌克兰实现公正、持久和平的必要性。”

中方新闻稿则称，贡纳尔斯多蒂尔祝贺中共召开二十届五中全会，指中国的成功对世界也有重大意义。“冰岛始终对中国怀有友好感情，习近平主席治国理政著作的思想使人深受启发，尤其是以人民为中心的执政理念。”

根据中方新闻稿，贡纳尔斯多蒂尔还说，冰岛敬佩中国发展取得的巨大成就，高度重视冰中关系，理解并尊重中方维护国家主权和领土完整的立场，将继续恪守一个中国政策。感谢中国对冰岛维护渔业等核心利益予以宝贵支持。冰中同为开放型经济，2013年签订自贸协定以来，双方合作成果丰硕。两国成功实现直航，将进一步促进人员往来。

中方新闻稿称，贡纳尔斯多蒂尔提到，冰方愿同中方积极推进自贸协定升级，在经贸、渔业、地热、绿色能源、北极事务等领域不断深化拓展合作。当前国际法和多边主义遭遇挑战，贸易自由面临逆流。冰岛愿同中方加强协作，维护国际法治、自由贸易和多边机制，共同应对全球性挑战。

中方新闻稿最后说，双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。