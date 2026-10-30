中美元首9月会晤后，中国国有粮商中粮集团首次就采购美国小麦询价，显示北京可能准备将对美农作物采购扩大至大豆以外的品种。

彭博社引述知情人士报道，中粮此次询价涉及美国软红冬小麦，相关货物拟于明年装船运往中国。

根据美国总统特朗普与中国国家主席习近平会晤后两国发布的信息，中国将下调小麦、玉米和高粱等多种美国农产品的关税。这是双方各自对约300亿美元（383亿新元）进口商品降低关税计划的一部分。

报道称，中粮此次询价，是相关降税安排可能带动中国增购主要谷物的首个迹象。

中国此前承诺，到2028年每年采购至少170亿美元的美国农产品，另承诺在此期间每年采购至少2500万吨美国大豆。中国国有买家正稳步推进大豆采购，但其他农产品的采购进展缓慢得多。本销售年度迄今，美国尚未向中国售出任何小麦或玉米。

目前，中国小麦再获丰收，国内供应仍然充裕。进口虽有所回升，但远低于以往水平，整体需求依然低迷。

美国农业部预计，中国2026至2027年度的小麦产量将超过1.4亿吨，进口量预计为600万吨。进口量虽高于上一年度，但仍比2023至2024年度创下的纪录低逾50%。