摩根大通旗下的摩根资产管理认为，人民币国际化正“稳步、缓慢但不间断”地推进，有望支撑人民币进一步升值。

据彭博社报道，摩根资产管理亚洲固定收益首席投资官卡莱加里（Julio Callegari）本周在新加坡受访时说，以实际有效汇率衡量，人民币长期可能升值至少10%。这一指标衡量人民币相对于一篮子贸易伙伴货币的强弱，并根据通胀作出调整。

他说，“我们在买入，也看好人民币”，并称人民币的吸引力在于走势稳健，而且有望延续涨势。

离岸人民币今年兑美元已升值近5%，升至2022年以来的最高水平。中国出口保持韧性，带来外汇流入，加上北京推动扩大人民币的全球使用，为汇率提供支撑。

人民币走强之际，中国通胀低迷和经济疲弱正推动国内利率下行，与美国10年期国债收益率的差距扩大至纪录水平。

卡莱加里指出，中国离岸债券2%至2.5%的收益率，与其他利率市场相比，对部分全球投资者可能缺乏吸引力。但人民币稳步升值，有望使总回报高于美元债券，同时有助于分散投资，并改善风险调整后的回报。

摩根资产管理青睐人民币计价信用债，看重其较高收益率及人民币升值带来的回报。至于中国国债，卡莱加里说，基金仅倾向于“少量”配置30年期国债。

卡莱加里今年7月曾说，公司已削减人民币兑美元的多头头寸，将投资重点转向收益率更高的货币。他当时也预计，如果美元走弱，而中国贸易及经常账户状况继续提供支撑，人民币年底前可能升至1美元兑6.5元。

人民币星期五（10月30日）报1美元兑6.66元左右，变动不大。中国10年至30年期国债的收益率介于1.61%和略高于2%之间。

卡莱加里预计，北京将持续深化人民币国际化，相关举措包括增加人民币流动性、增设五年期期货等工具，以及鼓励哈萨克斯坦等国增加发债。当局也正拓宽境内资金流向离岸市场的渠道。

他说：“在我们看来，这一进程已不可逆转。他们不会说：‘现在市场很困难，我们停下来吧。’”