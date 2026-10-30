中国官方披露，《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》指出，要大力选拔任用对党忠诚的干部，坚决清除那些对党不忠、阳奉阴违、以权谋私的人。

中共二十届五中全会闭幕后，中共中央星期五（10月30日）举行新闻发布会，中央组织部分管日常工作的副部长黄建发在会上说，全面从严治党关键在从严治吏。



黄建发介绍，《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》指出：要严格干部教育培养、选拔任用、管理监督，建设一支政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的高素质干部队伍。



《决定》从6个方面作出部署：一是坚持正确用人导向。强调坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，大力选拔任用对党忠诚、表里如一、担当尽责、实绩突出、清正廉洁的干部，坚决不用那些畏难避事、庸懒无为、作风漂浮的人，坚决清除那些对党不忠、阳奉阴违、以权谋私的人。



二是精准科学选人用人。坚持组织选人、公正用人、以事择人，严格执行干部选拔任用原则和程序，坚决整治用人上的不正之风。



三是推动干部树立和践行正确政绩观。深化政绩观教育，改进推动高质量发展政绩考核，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，引导干部为人民出政绩、以实干出政绩。



四是增强干部干事创业本领。加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领、运用法治思维和法治方式开展工作本领。



五是提高培养选拔优秀年轻干部质量。坚持培养和管理并重，引导年轻干部走健康成长之路。六是加强干部管理监督。从高级干部抓起，加强干部全方位管理和经常性监督。



《决定》强调，要坚持严管厚爱结合、激励约束并重，健全干部担当作为激励和保护机制。同时，坚持党管人才原则，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才。