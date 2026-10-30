中共中央纪委副书记、中国国家监委副主任张福海说，中共十八大以来，中国纪检监察机关共查处“四风”问题164.4万起，批评教育和处理225.7万人；共立案810.5万件，处分792.2万人，其中处分中管干部963人。

中共二十届五中全会闭幕后，中共中央星期五（10月30日）举行新闻发布会，张福海在会上披露上述数据。

五中全会通过了关于《关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。张福海说，《决定》从四个方面对“坚定走好中国特色反腐败之路”作出部署，包括保持惩治腐败高压态势，加强对权力运行的制约和监督，夯实崇廉拒腐思想根基，增强一体推进不敢腐不能腐不想腐综合效能等。

新华社本周早些时候发文称：“进入新时代，反腐败力度和规模之大，世所罕见、史所罕见。‘打虎无禁区’，党的十八大至党的二十大前夕，超过500名中管干部被立案审查调查，2023年、2024年、2025年，中央纪委国家监委分别立案审查调查中管干部87人、92人、181人。”