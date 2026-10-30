中共中央组织部分管日常工作的副部长黄建发说，全面从严治党和鼓励担当作为是内在统一的；“严并不是要把大家管死”，而是要形成风清气正的党内政治生态，为担当者担当、为干事者撑腰。

中共二十届五中全会闭幕后，中共中央星期五（10月30日）举行新闻发布会。《联合早报》记者提问，中共中央在持续加强纪律约束和反腐败的同时，如何避免干部因担心问责而不敢为、不作为，并进一步建立鼓励担当作为的机制。

黄建发回应说，中共十八大以来，坚持新时代好干部标准，从严管理干部，规范职责权限，划出红线底线，引导干部在遵规守纪中改革创新、干事创业，有力推动了党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。这充分说明，全面从严治党和鼓励担当作为是内在统一的。

他指出， 严并不是要把大家管死，而是要通过明方向、立规矩、正风气、强底蕴，形成风清气正的党内政治生态，营造鼓励干事创业的良好的环境。“在工作中，我们深刻体会到严管就是厚爱。对于干部来讲，从严管理既是紧箍咒，也是护身符，是对干部真正负责。”

他说，对于腐败变质的干部进行严惩，也是对好干部的激励和保护。

黄建发提到，现实中，一些党员干部存在不作为、乱作为的问题，原因比较复杂，有的是精神懈怠、不愿为，有的是怕出事、不敢为，还有的是能力不足。“这些问题必须高度重视，切实加以解决。”

他还说，全会通过的决定就激励干部担当作为作出重大部署，主要包括三个方面。

一是坚持正确的用人导向。这是对干部最大的激励。在选人用人上，要树立讲担当、重担当的选人导向，以正确的用人导向引领干事创业的导向。

二是完善干部考核评价机制，改进推动高质量发展政绩考核，健全有效防范和纠正政绩观偏差工作机制，深化不作为、乱作为问题整治，切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一样的问题。同时，注重发挥榜样的激励作用，让干部对照找差距、努力有方向。

三是落实关心关爱干部、特别是基层干部的各项政策，帮助解决实际困难，关注身心健康，让广大干部安心、安身、安业，持续健全干部担当作为激励和保护机制。

黄建发强调：“干部为事业担当，组织为干部担当，这是我们的鲜明态度和明确要求。”

他说，决定强调严肃查处诬告陷害行为，及时开展澄清正名工作，就是要真正为担当者担当，为负责者负责，为干事者撑腰，让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风。